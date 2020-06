Il Festival delle Colline Torinesi si fa "diffuso", tra mostre fotografiche e incontri virtuali

Era previsto dal 4 al 20 giugno, il Festival delle Colline Torinesi, che quest'anno spegne 25 candeline, ma, causa Coronavirus, avrà comunque luogo nei prossimi mesi in una forma inedita, con un palinsesto di appuntamenti distribuiti lungo un intero anno, da giugno 2020 a giugno 2021. Un calendario di eventi virtuali e in presenza, tra mostre, spettacoli e una pubblicazione appositamente dedicata a questo importante anniversario.

«La riflessione sulle prime 24 edizioni del Festival ha caratterizzato questo periodo di lockdown - spiegano i direttori Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla – e continuerà ad accompagnarci anche in vista di una condivisione con il pubblico, con gli operatori e la critica che da tanti anni ci seguono. A partire proprio dall’inizio, nel 1996, e nelle trasformazioni successive, come quella in vetrina della creazione contemporanea internazionale. Dalle prime prove d’attore sulle colline intorno a Torino a oggi: un lungo cammino caratterizzato da rigore progettuale e costante dialogo con gli artisti».

Per cominciare, martedì 9 giugno verrà inaugurata la mostra fotografica 5X5 a cura di Andrea Macchia sugli artisti che hanno animato il Festival nel corso della sua storia. Venticinque scatti, selezionati all'interno di un vastissimo archivio, saranno il corpo dell’esposizione, allestita in cinque librerie torinesi: Ca’libro (via Santa Giulia, 40/A), Comunardi (via Bogino 2), Libreria Fontana (via San Francesco di Assisi 18), L’Ibrida Bottega (via Romani 0/A) e Trebisonda (via Sant’Anselmo 22).

Un'esposizione che vuole restituire le emozioni della scena, rievocando un dialogo ininterrotto tra artisti e pubblico, omaggiando lo spettatore di un punto di vista peculiare. Protagonisti degli scatti, Agrupaciòn Senor Serrano, Ermanna Montanari, Silvia Calderoni e Judith Malina, She She Pop, Zaches Teatro; Anagoor, Deflorian/Tagliarini, Caterina Carpio, Ricci/Forte, Mehr Theatre Group; Socìetas, Matilde Vigna, Muta Imago, Compagnia Federico Leòn, Irene Ivaldi; Blitz Theatre Group, Laurent Poitrenaux, Compagnia Pippo Delbono, Licia Lanera, Thierry Raynaud; Emma Dante, Roberta Bosetti, Chiara Lagani, Rabih Mrouè e Il Mulino di Amleto. Un catalogo virtuale e uno cartaceo raccoglieranno le fotografie esposte.

A seguire, fino a dicembre, partirà in diretta web sui canali social del Festival il ciclo di incontri 1996-2020/frammenti, che avranno come protagonisti autori, interpreti, registi delle sue prime ventiquattro edizioni. A cura di Isabella Lagattolla e Sergio Ariotti, saranno commentati dai critici Laura Bevione e Moreno Cerquetelli. I primi appuntamenti si terranno martedì 9 giugno con Galatea Ranzi e Mauro Avogadro; il con 16 Massimo Popolizio, il 23 con Valter Malosti e il 30 giugno con Pippo Delbono.

Ma 1996-2020/fotogrammi è anche il titolo del video originale dedicato alla storia del Festival delle Colline Torinesi, vista attraverso i segni d’artista che lo hanno caratterizzato negli ultimi 15 anni. Realizzato da FRANA (Francesco Moroni Spidalieri e Anna Cordioli), con la collaborazione di Carlo Cantono, sarà presentato in chiusura del primo ciclo di appuntamenti virtuali.

Il palinsesto originariamente programmato per giugno 2020, invece, si svilupperà a partire dal prossimo autunno e fino ai primi mesi del 2021, in modo da creare una sinergia con la stagione TPE. E finalmente, a giugno 2021, ritornerà il festival nella sua formula tradizionale, in carne e ossa, fatta di spettacoli in vari spazi di Torino e dintorni.