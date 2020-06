Da UniCredit operazione da 2 milioni con Garanzia Italia di SACE per la Holding del Gruppo Cellino

Il Gruppo Cellino , attivo nella produzione di componentistica in lamiera con alcune specializzazioni nella lavorazione dell’alluminio e dell’acciaio inox, ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 2 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate in poche ore da SACE nell’ambito del programma Garanzia Italia.

L’azienda, fondata nel 1950 da Ettore Cellino, proseguita negli anni dal figlio Guido e ora guidata dal nipote Fabrizio, nel corso degli anni ha raggiunto una leadership nel mercato europeo per la manifattura di prodotti in lamiera di medio e alto spessore. Il gruppo Cellino ha in totale 20 impianti produttivi, incluse le controllate, in Italia e all’estero, di cui 9 in provincia di Torino, con circa 2.000 dipendenti (di cui circa 500 in Provincia di Torino)