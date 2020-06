Per le vostre prossime vacanze prenotate un viaggio in Egitto alla scoperta della terra dei faraoni antichi

Emergendo dalle profondità dei secoli, la civiltà dell'antico Egitto affascina tutti coloro che hanno deciso di risalire il corso lento e maestoso del suo fiume emblematico: il Nilo. Con le sue figure illustri come Cheope, Ramses II, Nefertiti, Tutankhamun e circa 250 faraoni, con le sue tombe e i suoi templi salvati dalle acque, le sue colossali sculture e le sue colonne a forma di papiro, i suoi coccodrilli e i suoi sarcofagi, il suo mare e le sue spiagge, l'Egitto vive permanentemente nell'immaginazione di tutti i viaggiatori.

Per le vostre prossime vacanze scegliete un Viaggio in Egitto, sia che sia ferragosto, Natale o Capodanno! Questo Paese al visitatore non regala solo storia millenaria, ma anche paesaggi di straordinaria bellezza e importanza, con spiagge deserte e meravigliosi fondali da esplorare con immersioni memorabili.

Qui di seguito alcune delle mete più popolari da visitare:

Il Cairo, il museo egizio, le piramidi e la sfinge

Il Cairo, una capitale dalle mille sfaccettature, si trova a sud del punto in cui il Nilo abbandona il deserto e si divide nei tre rami che formano la regione del delta. Questa città è nota per la sua bellezza, ma anche per essere una megalopoli che supera i 20 milioni di abitanti, con traffico e inquinamento, ma è piena di vita per coloro che si lasciano trasportare, incantare e sorprendere.

Suddivisa in due parti ben distinte: una islamica e una copta, quella musulmana è la più interessante, perché ricca di storia con imponenti moschee e quartieri medievali, animati dai tipici bazar. Però una delle attrazioni più importanti della città è sicuramente il Museo Egizio, che vanta oltre centotrentamila manufatti esposti e molti altri conservati nei suoi magazzini. Bisogna attraversare la città per ammirare invece le tre grandi piramidi di Giza: Cheope, Chefren, Mykerinos e la Sfinge. Infatti, la zona archeologica più famosa del mondo si trova a 25 chilometri dalla capitale. Una volta giunti sul posto, non potrete fare a meno di visitare l'unica delle sette meraviglie del mondo antico, ancora rimasta in piedi. Qui vi troverete di fronte alla maestosità delle imponenti piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e naturalmente di l'enigmatica Sfinge di Giza, facente parte del complesso funerario di Chefren.

Luxor

La città di Luxor si trova nella Valle del Nilo, ed è situata sulla riva destra del fiume. Il fiume divide la città in due parti: la parte occidentale di Luxor è quella che ospita le vestigia dell’antica necropoli egizia, mentre la parte orientale è quella più moderna. Questa incredibile città è una meta celebre in tutto il mondo per i suoi incredibili monumenti legati all’antico Egitto, oltre a essere una tappa obbligata per tutti coloro che visitano questo Stato navigando sul Nilo. Considerata un vero e proprio museo a cielo aperto, Luxor è situata nell’area dove sorgeva l’antica città di Tebe, la quale fu un’importantissima capitale faraonica al tempo del Medio regno. Questa zona è di grandissima importanza per i suoi incredibili siti archeologici e per i due complessi templari per i quali Luxor è celebre in tutto il mondo, il tempio di Luxor e il tempio di Amon, situato nel villaggio di Karnak.

Assuan

Assuan è la città più meridionale d'Egitto e sorge sul punto più affascinante del Nilo, dove le acque del fiume incontrano il deserto formando piccole idilliache isole. Gli abitanti sono per la maggior parte nubiani, arrivati qui durante la costruzione della grande diga. Attualmente è poco più di una sosta sulla strada per Abu Simbel, tuttavia, la città merita una visita più approfondita, per il suo esotico mercato, l'incantevole museo e alcuni siti di età faraonica nelle sue vicinanze.





Marsa Alam

Marsa Alam è una delle mete più gettonate per i viaggi in Egitto, rivaleggiando, come fama, perfino con la stupenda Sharm el-Sheikh. Da semplice villaggio di pescatori nel giro di pochi anni si è trasformata in una delle mete più visitate di tutto il Mar Rosso, grazie allo splendore della sua estesa barriera corallina e alla presenza di location super esclusive.

Dahab

Dahab Sorge a un centinaio di chilometri da Sharm El Sheik, e sebbene stia diventando sempre più una meta balneare, presenta ancora un lato selvaggio e incontaminato. Il piccolo centro situato sulla costa sud-orientale della penisola del Sinai, deve Il suo nome all'oro, come lo splendente colore della sabbia fina che ricopre le sue coste, ma anche come il prezioso metallo che un tempo era il centro degli affari dei mercanti di questa zona. Dahab è il luogo perfetto per chi ama le escursioni subacquee, infatti, la flora e la fauna di queste zone sono molto rigogliose e ricche di colori stupefacenti. Per ammirare queste meraviglie naturali, si possono programmare escursioni presso alcuni dei più bei siti di immersione presenti in queste acque.

Sharm El Sheikh

A Sharm El Sheikh non ci sono vecchie vestigia da poter vedere, ma ci sono bellissimi paesaggi da ammirare e specialmente tante attività da poter fare. Sharm El Sheikh è una delle più importanti città dell’Egitto, situata all’estremità meridionale della penisola del Sinai a circa 500 chilometri dal Cairo, tra la fascia costiera del Mar Rosso e il Monte Sinai. Ogni anno sono milioni i turisti che soggiornano in questa località, attratti dalle sue meravigliose spiagge, dal bellissimo mare che ospita una delle barriere coralline più belle del mondo e da un clima mite e caldo tutto l’anno.

