L'ultima generazione della sportiva a due porte per il segmento di gamma media premium evidenzia chiaramente il concetto di veicolo incentrato sul piacere di guida dinamico e sulla differenziazione della coupé dalla nuova BMW Serie 3. Questo è il prossimo capitolo di una tradizione coupé plasmata da numerosi leggendari modelli BMW. Lancio sul mercato da ottobre 2020.

Le vendite iniziano con cinque varianti di modello; la BMW M440i xDrive Coupé (consumo di carburante combinato 7,1 - 6,8 l / 100 km [39,8 - 41,5 mpg imp]; emissioni di CO2 combinate: 163 - 155 g / km) fa il suo debutto ai vertici della gamma. L'ammiraglia sportiva è alimentata da un motore a benzina a sei cilindri in linea da 275 kW / 374 CV. La gamma comprende anche due motori a benzina a quattro cilindri e un'unità diesel a quattro cilindri. Due motori diesel in linea a sei cilindri si uniranno alla gamma nel marzo 2021.

La tecnologia Mild Hybrid per il motore a benzina a sei cilindri in linea e tutti i motori diesel affina la loro risposta e ottimizza l'efficienza. Il Generatore di Avviamento a 48 V potenzia il motore a combustione con ulteriori 8 kW / 11 CV. Tutti i motori diesel ora hanno turbocompressore a due stadi.

Tutte le varianti di modello ora con trasmissione Steptronic a otto rapporti standard. Trasmissione Steptronic Sport a otto rapporti optional con nuova funzione Sprint per accelerazioni pronte e dinamiche. La trazione integrale intelligente BMW xDrive è disponibile per due varianti di modello dal lancio e quattro varianti dal marzo 2021.

La nuova BMW Serie 4 Coupé ha un carattere più definito rispetto al suo predecessore. La struttura della scocca e la tecnologia del telaio perfettamente ottimizzate garantiscono caratteristiche prestazionali uniche. Il pacchetto su misura di elementi di rinforzo aumenta la rigidezza del corpo. Il baricentro è 21 millimetri più basso, la carreggiata dell'asse posteriore 23 millimetri più larga rispetto all'ultima BMW Serie 3 Berlina. Corpo e telaio ridotti al minimo. Distribuzione del peso 50:50 finemente bilanciato. Ottimizzazione mirata dell'aerodinamica e riduzione della portanza sull'asse posteriore.

Ammortizzatori con taratura in base alla corsa di serie. Sospensioni M Sport optional con configurazione ancora più rigida per ammortizzatori, supporti e barre antirollio, oltre a montanti aggiuntivi e sterzo sportivo variabile. Disponibile anche come optional: sospensione adattiva M con ammortizzatori a controllo elettronico, freni M Sport con scelta di pinze freno blu o rosse, differenziale M Sport con funzione di bloccaggio completamente variabile nel differenziale posteriore.

Design della carrozzeria chiaramente differenziato dalla nuova BMW Serie 3 con superficie pulita, un frontale sorprendente e proporzioni coupé distintive. La prestigiosa griglia verticale BMW segue la tradizione dei leggendari coupé BMW e riflette l'elevato bisogno di aria per il raffreddamento del motore. La struttura allungata del finestrino laterale, le aree laterali fortemente scolpite e la linea del tetto fluente trasudano spirito atletico ed eleganza sportiva.

Fari a LED standard con contorni estremamente sottili. Fari adattivi a LED con BMW Laserlight disponibile come optional. Luci posteriori a LED elegantemente oscurate con barre luminose a L accattivanti.

Design e equipaggiamento con particolare attenzione alla dinamica di guida. Il modello M Sport è disponibile in alternativa alle specifiche standard. Disponibili anche: pacchetto M Sport Pro con trasmissione Steptronic Sport a otto rapporti, cerchi in lega M da 19 pollici e soundtrack sportiva per l'interno. Ampia selezione di componenti M Performance disponibili dal lancio della nuova BMW Serie 4 Coupé.

Nuovo design degli interni incentrato sull'esperienza di guida sportiva. Design dell'abitacolo incentrato sul conducente, nuovi display con Control Display fino a 10,25 pollici e quadro strumenti optional da 12,3 pollici completamente digitale. Pannello di controllo con design di alta qualità sulla console centrale, nuovo volante sportivo in pelle e sedili sportivi di nuova concezione di serie, poggia ginocchia sulla console centrale optional. Due posti nella parte posteriore.

Comfort acustico e termico notevolmente migliorato rispetto al modello precedente. Parabrezza con vetro con isolamento acustico e nuovo climatizzatore automatico a tre zone di serie; tetto inclinato/scorrevole in vetro con superficie trasparente estesa di 24 millimetri di lunghezza; illuminazione ambientale con Welcome Light Carpet, sistema audio surround Harman Kardon e riscaldamento ausiliario controllato da smartphone o BMW Display Key disponibili come optional.

Gamma significativamente più ampia di sistemi di assistenza alla guida rispetto al modello precedente. L'avviso di collisione anteriore con frenata attiva e l'avviso di abbandono di corsia con rientro in corsia tramite l'assistenza dello sterzo sono ora standard, così come le informazioni sul limite di velocità. Il Driving Assistant Professional optional include funzioni come lo sterzo e il Lane Control Assistant con la nuova Active Navigation e la nuova funzione in grado di guidare la BMW Serie 4 Coupé sul lato più appropriato della sua corsia.

La nuova generazione di Head-Up Display BMW offre una superficie di proiezione maggiore del 70%. L’innovativa visualizzazione 3D dell'area circostante nel quadro strumenti digitale mostra al conducente il veicolo l'ambiente circostante, nonché i sistemi di assistenza attivati e le funzioni che possono offrire.

Park Distance Control con sensori anteriori e posteriori di serie. L'assistente di parcheggio optional per l'ingresso e l'uscita automatici dagli spazi di parcheggio ora include l'assistente alla retromarcia. Parking Assistant Plus include anche Park View, Panorama View, 3D Top View e Remote 3D View. Il BMW Drive Recorder registra video fino a 40 secondi dell'ambiente circostante al veicolo.

Il BMW Operating System 7 permette di personalizzare le schermate sul Control Display e sul quadro strumenti, oltre all'uso del BMW Intelligent Personal Assistant. Interazione ottimizzata tra i passeggeri e il compagno digitale tramite una nuova grafica sul Control Display. Funzionamento multimodale intuitivo tramite il Control Display (touch control), iDrive Controller, le leve al volante, il comando vocale e il controllo gestuale.

Nuovo sistema di navigazione BMW Maps basato su cloud incluso di serie. Calcolo rapido e preciso di rotte e orari di arrivo, aggiornamento dei dati sul traffico in tempo reale a intervalli frequenti, libera scelta delle parole per la selezione delle destinazioni di navigazione.

Integrazione standard di smartphone con Apple CarPlay e ora anche Android Auto, connettività wireless tramite WiFi; le informazioni possono essere visualizzate nel Control Display, nel quadro strumenti e nell'Head-Up Display optional. Il Remote Software Upgrade consente l'integrazione tramite cloud di funzioni del veicolo migliorate e nuovi servizi digitali nell'auto.

Varianti di modello:



BMW 420i Coupé:

Motore a benzina a quattro cilindri in linea, trasmissione Steptronic a otto rapporti.

Capacità: 1.998 cc, potenza: 135 kW / 184 CV a 5.000 - 6.500 giri / min,

max. coppia: 300 Nm (221 lb-ft) a 1.350 - 4.000 giri / min.

Accelerazione [0 - 100 km / h (62 mph)]: 7,5 secondi,

velocità massima: 240 km / h (149 mph).

Consumo di carburante, combinato: 5,8 - 5,3 l / 100 km (48,7 - 53,3 mpg imp),

Emissioni di CO2, combinate: 132-122 g / km, standard di scarico: Euro 6 g.



BMW 430i Coupé:

Motore a benzina a quattro cilindri in linea, trasmissione Steptronic a otto rapporti.

Capacità: 1.998 cc, potenza: 190 kW / 258 CV a 5.000 - 6.500 giri / min,

max. coppia: 400 Nm (295 lb-ft) a 1.550 - 4.400 giri / min.

Accelerazione [0 - 100 km / h (62 mph)]: 5,8 secondi,

velocità massima: 250 km / h (155 mph).

Consumo di carburante, combinato: 6,1 - 5,7 l / 100 km (46,3 - 49,6 mpg imp),

Emissioni di CO2, combinate: 141 - 131 g / km, norma di scarico: Euro 6 g.



BMW M440i xDrive Coupé:

Motore a benzina a sei cilindri in linea, tecnologia Mild Hybrid a 48 V (8 kW / 11 CV), trasmissione Steptronic a otto velocità, BMW xDrive.

Capacità: 2.998 cc, potenza: 275 kW / 374 CV a 5.500 - 6.500 giri / min,

max. coppia: 500 Nm (369 lb-ft) a 1.900 - 5.000 giri / min.

Accelerazione [0 - 100 km / h (62 mph)]: 4,5 secondi,

velocità massima: 250 km / h (155 mph).

Consumo di carburante, combinato: 7,1 - 6,8 l / 100 km (39,8 - 41,5 mpg imp),

Emissioni di CO2, combinate: 163-155 g / km, norma di scarico: Euro 6 gg.



BMW 420d Coupé:

Motore diesel in linea a quattro cilindri, tecnologia Mild Hybrid da 48 V (8 kW / 11 CV), trasmissione Steptronic a otto velocità.

Capacità: 1.995 cc, potenza: 140 kW / 190 CV a 4.000 giri / min,

max. coppia: 400 Nm (295 lb-ft) a 1.750 - 2.500 giri / min.

Accelerazione [0 - 100 km / h (62 mph)]: 7,1 secondi,

velocità massima: 240 km / h (149 mph).

Consumo di carburante, combinato: 4,2 - 3,9 l / 100 km (67,3 - 72,4 mpg imp),

Emissioni di CO2, combinate: 112-103 g / km, standard di scarico: Euro 6 g.

BMW 420d xDrive Coupé:

Motore diesel in linea a quattro cilindri, tecnologia Mild Hybrid da 48 V (8 kW / 11 CV), trasmissione Steptronic a otto velocità, BMW xDrive.

Capacità: 1.995 cc, potenza: 140 kW / 190 CV a 4.000 giri / min,

max. coppia: 400 Nm (295 lb-ft) a 1.750 - 2.500 giri / min.

Accelerazione [0 - 100 km / h (62 mph)]: 7,4 secondi,

velocità massima: 238 km / h (148 mph).

Consumo di carburante, combinato: 4,6 - 4,3 l / 100 km (61,4 - 65,7 mpg imp),

Emissioni di CO2, combinate: 121 - 112 g / km, norma di scarico: Euro 6 g.



BMW 430d xDrive Coupé (da marzo 2021):

Motore diesel a sei cilindri in linea, tecnologia Mild Hybrid da 48 V (8 kW / 11 CV), trasmissione Steptronic a otto velocità, BMW xDrive.

Capacità: 2.993 cc, potenza: 210 kW / 286 CV a 4.000 giri / min,

max. coppia: 650 Nm (479 lb-ft) a 1.500 - 2.500 giri / min.

Accelerazione [0 - 100 km / h (62 mph)]: 5,2 secondi,

velocità massima: 250 km / h (155 mph).

Consumo di carburante, combinato: 6,2 l / 100 km (45,6 mpg imp),

Emissioni di CO2, combinate: 146 g / km

(modello con lancio sul mercato nel 2021: consumo di carburante ed emissioni di CO2 indicati come valori WLTP),

norma di scarico: Euro 6d.

BMW M440d xDrive Coupé (da marzo 2021):

Motore diesel a sei cilindri in linea, tecnologia Mild Hybrid da 48 V (8 kW / 11 CV), trasmissione Steptronic a otto velocità, BMW xDrive.

Capacità: 2.993 cc, potenza: 250 kW / 340 CV a 4.400 giri / min,

max. coppia: 700 Nm (516 lb-ft) a 1.750 - 2.250 giri / min.

Accelerazione [0 - 100 km / h (62 mph)]: 4,7 secondi,

velocità massima: 250 km / h (155 mph).

Consumo di carburante, combinato: 6,7 l / 100 km (42,2 mpg imp),

Emissioni di CO2, combinate: 158 g / km

(modello con lancio sul mercato nel 2021: consumo di carburante ed emissioni di CO2 indicati come valori WLTP),

norma di scarico: Euro 6d.

Tutti i dati relativi alle prestazioni, al consumo di carburante / energia elettrica e alle emissioni sono provvisori.