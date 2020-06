Gavazza (Lega): "Padroncini? No, imprenditori coraggiosi a cui dire grazie"

Le penne lisce “sopravvissute” sugli scafali (vuoti) dei supermercati sono state - in un certo senso - il simbolo di un pericolo scampato, da cui stiamo lentamente uscendo.“Oltre agli infermieri, ai medici, e a tutti coloro che hanno lavorato senza mai fermarsi – ha spiegato il consigliere regionale Gianluca Gavazza Lega – al loro fianco vi erano i padroncini che hanno assicurato tutti i rifornimenti indispensabili. E’ andato tutto bene anche grazie a loro”.

Tra gli “invisibili” del coronavirus, secondo il consigliere della Lega, vi sono i padroncini della logistica: “Un sistema che vale circa il 9% del Pil (poco più di 150 miliardi di euro l’anno) e mobilita 1,5 milioni di posti lavoro diretti con un milione di operatori indiretti attraverso l’indotto di 95mila aziende attive. Un settore che sta vivendo un momento drammatico nonostante l’attività non si sia mai fermata perché ad essersi bloccati, sono stati i pagamenti da parte dei committenti. I “padronicini” sono imprenditori coraggiosi a cui le Istituzioni devono dare un segnale forte per aver garantito i rifornimenti nonostante l’emergenza fosse ai massimi livelli e le condizioni di sicurezza incerte”.

Oggi il settore deve far fronte a due grandi problemi: le tariffe e la liquidità. “Con questa crisi le imprese rischiano di non avere più a disposizione le somme necessarie per far girare i mezzi. La Regione si sta muovendo, ma bisogna fare di più. La gara al ribasso delle tariffe è – da sempre - terribile e mette fuori gioco chi vuol lavorare bene – ha spiegato il Consigliere di maggioranza che, oltre ai lavori d’aula, presiede l’Osservatorio Regionale Usura e Sovraindebitamento - così si apre il portone alla concorrenza straniera che propone prezzi stracciati. Il risultato? La corsa al ribasso di chi gestisce i camion mandando in giro mezzi poco sicuri per tagliare le spese, perché la manutenzione è la prima vittima di questo andazzo”.

A questo si aggiunge un rischio importante da non sottovalutare: “ci potrebbe essere chi, per poter lavorare, si arrende a trasportare “altro”, insieme a merci lecite, così da potersi ripagare ampiamente il viaggio: il pericolo è alto, dobbiamo prestare attenzione e affinché ciò non avvenga”.