Ogr Covid Hospital, un nastro bianco celebra il centesimo paziente guarito

I primi pazienti erano arrivati, trasferiti dagli ospedali, lo scorso 19 aprile. Da allora il nuovo Covid Hospital delle Ogr ha ospitato pazienti di lieve e media intensità di cura.

Oggi, 9 giugno, è stato dimesso il centesimo paziente guarito. Come da tradizione cubana, per ogni paziente guarito viene appeso ai rami di un albero, che si trova all'ingresso dell’ospedale, un nastro bianco. Ora ce n'è uno per ogni paziente.

Oggi il nastro è particolare: riporta ricamato il numero 100, a ricordare il centesimo paziente guarito.