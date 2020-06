"Se il nido muore": Assonidi di Torino e provincia lancia una petizione e interroga Conte

"Non ci dicono come apriremo. Non ci dicono quando apriremo. Denunciamo coralmente l’assenza di progettualità di questo Governo nei confronti delle strutture per l’infanzia 0/6 private e paritarie". Un sentimento condiviso da molti - anche a livelli scolastici superiori - in queste settimane in cui si cerca di far ripartire il Paese dopo lo stop legato al Coronavirus. ma che Assonidi di Torino e provincia ha deciso di mettere nero su bianco, con una petizione affidata al web e che ha già raccolto quasi 2400 firme e punta a superare quota 2500.

"Questo è un grido disperato per richiedere idonei strumenti atti a programmare la riapertura dei nostri servizi in sicurezza e in modo duraturo - dicono i promotori dell'iniziativa -: un protocollo condiviso sostenibile finanziariamente, integrazione salariale sino a settembre 2020 e aiuti concreti a sostegno delle strutture e delle famiglie per tutto il tempo in cui perdurerà l'emergenza Covid-19". "Le strutture per l’infanzia sono un pilastro della scuola italiana e sono state dimenticate, il Governo ha il dovere di sostenerle".