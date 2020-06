Partiti i lavori di riqualificazione attorno all'aiuola Ginzburg a San Salvario

Sono cominciati nella giornata di ieri i lavori di riqualificazione dell'area verde prospiciente la Casa del Quartiere di San Salvario, in via Morgari 14. L'intervento riguarda anche l'aiuola intitolata a Natalia Ginzburg, oggetto di un patto di collaborazione CoCity che vede coinvolte la Circoscrizione 8, l'Agenzia per lo sviluppo di San Salvario e la Città di Torino.

Gli operatori del verde hanno provveduto all'eliminazione dei cespugli in vista di nuove piantumazioni, isolando le aree interessate.

"Vogliamo che questo spazio torni a essere vissuto dalla comunità in sicurezza - ha commentato il vicepresidente della Otto Massimiliano Miano -. Da troppo tempo era teatro di bivacchi e degrado. Adesso, con la fine del lockdowne e il graduale ritorno alla normalità, vorremmo che i residenti ricominciassero a frequentare i giardini trovando un ambiente ordinato e decoroso".