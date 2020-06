L’aroma di fresco ed il profumo delle lenzuola pulite asciugate al sole

Tutti noi abbiamo ben chiaro il forte potere evocativo che possiede il senso dell’olfatto, meno utilizzato dall’uomo in maniera funzionale e consapevole rispetto alla maggior parte delle specie animali, ma che ricopre un importante ruolo nel suscitare emozioni e sollecitare ricordi che sembravano ormai scomparsi.

Uno studio scientifico riportato sulla rivista specialistica Environmental Chemistry si occupa proprio di un caso preciso in cui un odore risulta essere particolarmente persistente e capace di provocare sensazioni intense di benessere: il profumo della biancheria pulita asciugata al sole.

Un fenomeno che può sembrare così comune e collegato a fattori semplicemente soggettivi è stato invece indagato attraverso una precisa metodologia scientifica, grazie ad un team di ricercatori, guidati da Silvia Pugliese dell’University of Copenhagen, che hanno effettuato una prova molto particolare. Lo studio infatti ha comportato il lavaggio in acqua per 3 volte di alcuni asciugamani di cotone e la successiva asciugatura in 3 luoghi differenti: in ufficio, sotto ad una tettoia di plastica su un balcone e direttamente al sole.

Come passaggio successivo, i panni asciutti sono stati chiusi in una valigia per 15 ore. Terminato l’esperimento il risultato è parso lampante: il profumo di pulito era decisamente più intenso nei capi asciugati dal sole.

Per trovare una spiegazione si è ricorsi a 2 fattori importanti: l’ozono e i raggi del sole. Da una parte infatti l’ozono presente nell’atmosfera è in grado di trasformare delle componenti chimiche comuni in aldeidi e chetoni, molecole facilmente riconoscibili dal nostro olfatto che producono odori particolarmente gradevoli. Dall’altra parte, l’esposizione al sole favorisce la formazioni dei radicali, componenti molto reattive, che a loro volta possono andare a creare, ricombinandosi con molecole vicine, degli aldeidi e chetoni.

Questa scoperta conferma il ruolo di particolare rilevanza che ricopre per l’uomo la fragranza di pulito e questa tematica olfattiva è stata colta ed utilizzata in alcuni casi come fonte di ispirazione nella realizzazione di raffinati Eau de Parfum per la persona. Un esempio particolarmente ben riuscito è Puro Lino , che racchiude tutta la forza e la semplicità di un aroma fresco di panni stesi al sole, di primavera e vento leggero.

Un profumo adatto a tutti, perché questo tipo di odore solletica il senso dell’olfatto in maniera universale, e ora abbiamo anche compreso le fondamenta scientifiche alla base del fenomeno. Non sempre è possibile provare quel senso di serenità e calore sprigionato da panni stesi all’aperto, ma ora si può cogliere l'opportunità di portarsi queste gradevoli sensazioni con sé tutti i giorni, regalandoci una bella dose di buonumore e pace anche se ci si trova in contesti caotici, durante giornate dai ritmi serrati.

Una conferma dell’enorme potere dell’olfatto, in grado di abbattere gli stretti limiti della realtà per farci volare sulle ali dei ricordi e delle emozioni. La leva può proprio essere un profumo realizzato a regola d’arte che riesce a riprodurre atmosfere impalpabili ed intense allo stesso momento innescando reazioni piacevoli stimolate, tra l’altro, proprio dalla presenza di aldeide nella sua composizione, che abbiamo visto essere uno dei responsabili della diffusione e della persistenza di questa fragranza.