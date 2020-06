Giardini Allievo, i cittadini chiedono la riparazione dell'altalena e la potatura dell'albero

Potare gli alberi per prevenire la caduta dei rami e riparare l'altalena rotta. E' una semplice richiesta d'attenzione quella sollevata dai residenti di Borgo Vittoria per i giardini Allievo. A farsene carico è l'associazione Giustizia & Sicurezza: "Serve un intervento di potatura alberi e la riparazione di un'altalena che ha il divisore per le gambe mancante".