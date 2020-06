La grandine ti spaventa? Affidati alla Carrozzeria dei Fratelli Basile

In questo inizio d’estate il maltempo non si è fatto attendere ….e la grandine ha fatto la sua comparsa.

Molti automobilisti temono questo evento atmosferico proprio perché è in grado di rovinare in maniera moderata e non la carrozzeria delle auto.

Se però hai una copertura assicurativa o, anche in mancanza di essa, fissa un appuntamento con gli uffici della Fratelli Basile. La presenza di tirabolli specializzati e un team di professionisti sarà in grado di far tornare la tua auto allo splendore di sempre.

Lavoriamo con tutte le compagnie assicurative, visioneremo la tua polizza e concorderemo tempi e modalità di riparazione.

E oggi conviene ancora di più far riparare l’auto, infatti per pratiche acquisite entro il 16/06/2020 ti regaliamo il tagliando light (sostituzione olio e filtro olio).

