A Barriera Nizza "bisca" senza mascherine: chiuso bar per 5 giorni

Erano da poco passate le 22 di ieri sera quando, all’ingresso di un bar di via Varaita, i poliziotti hanno sorpreso 11 clienti privi di mascherine: in quattro stavano giocando a carambola, mentre altri tre a carte. Nessuno di loro rispettava la distanza di sicurezza di un metro. All’ingresso del locale non erano, inoltre, disponibili i prodotti igienizzanti per le mani e il televisore risultava acceso per l’intrattenimento dei clienti.

Il titolare del bar, un cittadino cinese di 50 anni, è stato multato per la violazione delle disposizioni contro il contagio. L’attività commerciale è stata chiusa per cinque giorni. Uno degli avventori, infine, di origine marocchina, è risultato inottemperante all’ordine del Questore di Torino a lasciare il territorio nazionale da oltre 6 mesi: è stato quindi denunciato.

Durante il servizio di controllo straordinario del territorio, che ha interessato il quadrilatero di San Salvario, sono state denunciate per la medesima violazione altri due stranieri, un iracheno di quarantacinque anni e un egiziano di trentacinque.