Conclusa a Nichelino la distribuzione delle mascherine della Regione Piemonte

Si è conclusa nella giornata di ieri la distribuzione delle mascherine della Regione in tutta la città di Nichelino.

Un impegno andato avanti per settimane, ma che alla fine ha visto consegnate in tutte le buche delle lettere i dispositivi di protezione individuale. Un risultato "ottenuto grazie al grande impegno da parte dei volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Nichelino e dei Comitati di Quartiere: a tutti loro vanno infiniti ringraziamenti", ha detto il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore Antimo De Ruosi.

Adesso l'impegno dei volontari a Nichelino e in cintura sud è tutto rivolto sul fronte delle azioni di pronto intervento, in caso di eventuali emergenze per il maltempo. Emergenze i cui danni, per fortuna, sono stati abbastanza limitati nei giorni scorsi.