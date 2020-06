Controlli Asl Torino durante il lockdown: bene il food delivery, irregolarità nei mercati

Sono stati 250 i negozi controllati, durante il lockdown, da parte dei veterinari dell’Asl di Torino: di questi l’80% erano supermercati di catene, mentre i restanti piccole attività e mercati. Nella metà non sono stati riscontrati problemi, mentre nel 40% sono state trovare carenze, soprattutto nella gestione della catena del freddo.

In meno dell’1% dei casi sono state fatte multe o presi provvedimenti amministrativi, mentre per l’1.6% è stata fatta segnalazione all’autorità giudiziaria. Maggiori inadeguatezze sono state riscontrate tra i banchi dei mercati, soprattutto per la produzione di carne macinata. Nel food delivery non sono stati evidenziati particolari problemi.