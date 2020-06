Lo aspettavano alla stazione di Ancona, ma lui non è mai partito da Torino per un malore

Le porte si sono aperte, puntuali, alle 12.30. Ma lui, da quel treno, non è sceso. O meglio: sul convoglio partito da Torino e arrivato alla stazione di Ancona, l'anziano che era atteso dalla sua famiglia non ci è mai salito.



A dare l'allarme è stato così il figlio, che non riusciva a mettersi in contatto con il padre nemmeno chiamandolo sul cellulare, che squillava a vuoto: ha così chiesto aiuto alla Polizia Ferroviaria di Ancona. In breve, verificato che l'uomo non aveva "saltato" la stazione magari perché addormentato, la richiesta di soccorsi è arrivata fino al capoluogo piemontese.