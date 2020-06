Tribunale a rilento dopo il Covid: rinvio delle udienze fino a maggio 2021

L'indicazione è arrivata dal presidente Massimo Terzi: al tribunale di Torino, dopo lo stop imposto per l'emergenza Covid, sono calendarizzate udienze-filtro per i processi penali con rinvii fino a maggio 2021. Il tutto, gestito in base a criteri di priorità. Ed escludendo i casi in cui sono coinvolti imputati detenuti o sottoposti a misure restrittive.



Ma non mancano malumori, come nel caso di un avvocato che ha postato sui social il caso di un'udienza originariamente fissata per il 9 giugno, ma che è stata spostata al 4 marzo del prossimo anno. "Ripartono i campionati, le sale scommesse e i parchi divertimento, mentre i tribunali continuano a restare chiusi", il suo commento.

"Il riequilibrio del rapporto tra lavoro in presenza e lavoro da remoto del personale amministrativo in modo da garantire, per quanto possibile, la regolare celebrazione delle udienze, in condizioni di sicurezza, dal 1 luglio, è un rilevante passo in avanti. Le rassicurazioni arrivate dal ministro, oltre alle risorse previste dal "decreto rilancio", hanno particolare importanza e dovranno necessariamente trovare piena e veloce applicazione in particolare in distretti come quello di Torino, dove si sono manifestati molti disagi." Così in una nota la senatrice del Pd Anna Rossomando, prima firmataria dell'interrogazione rivolta oggi al ministro Bonafede in ambito di giustizia.