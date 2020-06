Incipit Offresi: le semifinali del talent letterario si "giocano" in streaming

Approdano per la prima volta online, le semifinali della quinta edizione di Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori che si propone di promuovere gli autori esordienti e la lettura attraverso una gara coinvolgente e divertente. L’obiettivo non è premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti. In 5 anni Incipit Offresi ha scoperto più di 40 nuovi autori, pubblicato circa 50 libri e coinvolto 6.000 persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali.

La gara tra i 16 semifinalisti sarà trasmessa martedì 16 e giovedì 18 giugno in streaming sulla pagina Facebook di Incipit Offresi e sulle pagine delle biblioteche partner del progetto, oltre al canale Youtube della Biblioteca Archimede. Gli aspiranti scrittori avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit. La gara sarà ad eliminazione diretta: uno contro uno. Allo scadere del minuto la giuria tecnica designerà il vincitore di ogni sfida. Dalle due semifinali saranno selezionati gli otto concorrenti che parteciperanno alla sfida finale in programma il 2 luglio, live. A condurre gli incontri, gli attori di B-Teatro, con la partecipazione straordinaria del Trio Marciano (Vito Miccolis, Mao-Mauro Gurlino, Mattia Martino). I semifinalisti provengono da tutta Italia: Benedetta Cerù da Pisa, Patrizio Cossa da Roma, Antonella Bobbio da Novara, Donatella Rosso da Cuneo, Valentina Mattia da Verbania, Elena Ramella Votta da Settimo, Clara Calavita da Chieri, Umberto Chiri da Pinerolo, Gianluigi De Marchi e Maria Grazia Ciattino Poletto da Moncalieri, Alessandro Bianchetta da Chivasso, Elisa Bragato da Bardonecchia, Monica Catalano da Collegno. All'elenco mancano gli ultimi due semifinalisti vincitori del ballottaggio. La più giovane concorrente, Benedetta Cerù, ha 18 anni appena compiuti; la più grande, Maria Grazia Ciattino Poletto, ha 76 anni.

I premi in palio per i vincitori di Incipit Offresi: 1.000 euro per il primo classificato, 500 euro per il secondo classificato, oltre al Premio Italo Calvino, il Premio Indice dei Libri del Mese, InediTO – Colline di Torino, Premio Golem per un contratto di pubblicazione e Premio Coop in buoni spesa per un valore di 400 euro.

Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con la collaborazione della casa editrice Archimedebooks di Settimo Torinese, della Scuola del Libro di Roma e con la sponsorizzazione di NovaCoop.