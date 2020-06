Rfi, Piemonte e Liguria: modifiche alla circolazione dei treni per interventi infrastrutturali

Importanti interventi infrastrutturali sono previsti sulle linee Savona-San Giuseppe - Acqui Terme (via Ferrania), Acqui Terme-Asti ed Alessandria-Acqui Terme, necessari a seguito dei danni dovuti al maltempo dello scorso mese di novembre.

In particolare saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti lungo tratti della linea ferroviaria, ripristino e realizzazione di pannelli di contenimento, interventi di regimentazione e raccolta delle acque e drenaggi al fine di garantire il completo deflusso delle acque durante eventi di natura piovosa, nonché importanti interventi di impermeabilizzazione e consolidamento ponti e viadotti e lavori di manutenzione straordinaria di sottovia in varie località delle linee soggette ai lavori.