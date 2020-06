Nichelino, pastore tedesco tiene 'in ostaggio' i dipendenti di una ditta

Alla fine tutto si è concluso per il meglio, anche se non sono mancati i momenti di tensione, nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 giugno, nella zona industriale di Nichelino. Protagonista della vicenda un pastore tedesco.

Il cane ha tenuto 'in ostaggio' per circa un'ora i dipendenti di una ditta in via Da Verrazzano. C'è voluta tutta la calma degli agenti della Polizia loocale e del personale dell'ufficio tutela animali di Nichelino per riportare la situazione sotto controllo. Il pastore tedesco era sfuggito al controllo dei padroni da un fabbricato poco lontano e stava girovagando nella zona industriale, prima di entrare nel cortile di un'azienda.

Disorientato e quasi certamente affamato, si è innervosito e ha cominciato a ringhiare ai dipendenti che, finito il turno, cercavano di tornare a casa. Se si avvicinavano alla porta, l'animale iniziava a ringhiare e aveva un fare aggressivo. Così quella decina di persone ha chiamato la polizia locale, che è intervenuta anche con i volontari dell'Enpa.

Il cane è stato isolato con un recinto costruito alla bell'è meglio sul momento, poi qualche boccone di carne lo ha sfamato. Poco più tardi il pastore tedesco è stato riconsegnato ai proprietari e tutto è finito senza problemi o feriti.