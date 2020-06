Dal 16 giugno l'Off Topic riapre le porte al pubblico

Nel corso dei tre mesi di lockdown, OFF TOPIC - l’hub culturale della città di Torino inaugurato nel 2018 - non si è mai fermato organizzando e promuovendo appuntamenti musicali e teatrali sul web, iniziative culturali online dedicate ai più piccoli e progetti sociali e di sostegno economico per le fragilità del territorio: da Stay On, unico grande palco virtuale coordinato da KeepOn Live che ha permesso di raccogliere fondi per l’emergenza sanitaria, al delivery solidale che è riuscito a dare un contributo concreto ai bisogni alimentari della città in collaborazione con il Coordinamento Torino Pride.

Dopo questo vero e proprio palinsesto virtuale finalmente OFF TOPIC riapre le porte al suo pubblico affezionato e sarà una scoperta per chi non conosce ancora la sua magia, nel rispetto dei regolamenti AntiCovid vigenti e in totale sicurezza.

La prenotazione sarà sempre obbligatoria per tutte e tutti.

Il 16 giugno dalle 19.00 all’01.00 si svolgerà la serata inaugurale che vedrà le incursioni di tanti artisti a sorpresa e dei comici di Torino Comedy Lounge (“la stand up comedy al di qua delle Alpi”, realtà che da 3 anni rappresenta la nuova comicità torinese). Durante tutta la serata, tra un’incursione artistica e l’altra, la cena sarà accompagnata dai dj di OFF TOPIC.

Dal 7 luglio ogni martedì sera - tra canzoni, parole e abbracci - riprenderà Cantautori in Canottiera, il noto format di The Goodness Factory. Ogni mercoledì invece tornerà Torino Comedy Lounge con la stand-up comedy della rassegna DPCM – Delirio Pandoro Comici & Mojito. Il giovedì arriverà l’aperitivo Se Avanzo Surgelami by Avanzi di Balera, il celebre format musicale torinese che per l’occasione verrà trasmesso anche sul digitale grazie a La Bella Radio di una Volta. Il venerdì, in collaborazione con MyGeneration, Radio Off presenterà le icone, le mode e i cult dagli anni ’60 ad oggi tra musica, talk e visual a tema. Il sabato la cena sarà accompagnata da incursioni artistiche a sorpresa in Cortile e dai balconi della Palazzina.