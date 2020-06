La nuova F-TYPE è più bella che mai e incarna perfettamente il DNA del design Jaguar nella sua forma più pura

La sportiva due posti offre un perfetto equilibrio tra prestazioni e gratificazione per il guidatore, grazie anche ad un design ancora più possente e determinato e a un abitacolo rifinito riccamente con materiali di lusso e splendidi dettagli.

La gamma dei suoi potenti e reattivi motori comprende varianti a quattro e otto cilindri, tutte abbinate a trasmissioni Quickshift a otto velocità, con possibilità di controllo manuale tramite la leva del cambio SportShift o le levette posizionate sul volante.

Progettare la sportiva più bella, che fosse inequivocabilmente una Jaguar attraverso la sua purezza, le sue proporzioni e la sua prestanza: questa è stata la nostra sfida. La nuova F-TYPE è più spettacolare che mai, con una chiarezza d'intenti ancora maggiore profusa in ogni linea, superficie e funzione e incarna il vero DNA del design Jaguar.



Le tecnologie all'avanguardia, insieme a materiali e finiture di lusso, conferiscono una bellezza senza pari agli interni, che delizieranno il guidatore e il passeggero anche prima dell'avvio del motore e dell'inizio del viaggio. Jaguar produce auto sportive da oltre 70 anni e questo ricco patrimonio è stata la fonte che ha ispirato il team a creare qualcosa di veramente straordinario.

La nuova F-TYPE offre inoltre una tecnologia maggiormente incentrata sul guidatore che comprende un quadro strumenti riconfigurabile TFT ad alta definizione da 12,3 pollici, un sistema di infotainment Touch Pro con Apple CarPlay e Android Auto di serie e funzionalità Software Over The Air (SOTA) che, a discrezione del cliente, consentono di ricevere gli aggiornamenti senza dover portare la vettura in concessionaria. Inoltre, i due eccellenti sistemi audio Meridian offrono una migliore riproduzione del suono.

<spacer height="2" width="980" align="LEFT" type="BLOCK">Il pluripremiato design della F-TYPE è stato ulteriormente evoluto, con una maggiore focalizzazione su concetti come purezza e sobrietà, al fine di ottenere una forma perfettamente scolpita. I fari Pixel LED ultra-sottili, con luci diurne ridisegnate dalla caratteristica forma “calligrafica” a J e indicatori di direzione dinamici, si fondono perfettamente con le superfici “liquid metal” del nuovo cofano a conchiglia. I rinnovati paraurti anteriori e la griglia leggermente ampliata, offrono un maggior impatto visivo e una marcata prestanza stradale.</spacer>

Le fiancate posteriori esaltano la forma intrinsecamente spettacolare e decisa della F-TYPE, mentre i nuovi e sottili fanali posteriori a LED combinano l’inconfondibile tratto distintivo a "Chicane", ispirato dalla performante full-electric Jaguar I-PACE, ad un discreto motivo a monogramma e ad una finitura "gessata" sottostante.

Gli interni presentano una sapiente combinazione tra la tradizionale maestria artigianale Jaguar con materiali pregiati e contemporanei, come la pelle Windsor e le finiture satinate Noble Chrome. Alcuni bellissimi dettagli includono motivi con monogramma cucito nei sedili e nei rivestimenti delle portiere, il rinomato Leaper di Jaguar nei poggiatesta e discrete marchiature "Jaguar Est.1935 " presenti sulla console centrale, il bordo del pulsante di apertura del vano portaoggetti e le guide delle cinture di sicurezza.

Il quadro strumenti TFT HD da 12,3 pollici riconfigurabile offre la possibilità di scegliere tra diversi temi del display, compresa una mappa a tutto schermo anche se, come si addice a una vera auto sportiva, la modalità predefinita è caratterizzata dal grande contagiri centrale. Questa funzione e l’illuminazione del cambio trasmettono in modo sobrio il carattere e il potenziale prestazionale della F-TYPE.

Ancor prima che inizi la guida, la F-TYPE delizia il conducente con un vero spettacolo visivo offerto dalle maniglie delle portiere a filo e dalle prese d'aria, entrambi dispiegabili. Premendo il pulsante di avvio, l'auto prende vita con il caratteristico rombo dello scarico che ora è più coinvolgente che mai.

Tutti i propulsori, dal quattro cilindri turbocompresso da 300 CV, al V8 sovralimentato sia nella versione 450 CV che in quella da 575 CV, sono dotati di sistemi di scarico attivi, che a seconda del modello possono essere opzionali o di serie. I clienti che scelgono i motori V8 sovralimentati da 450 CV o 575 CV beneficiano della nuova funzione Quiet Start, che assicura un suono più lieve e raffinato: le valvole di bypass ad azionamento elettrico nel silenziatore posteriore rimangono chiuse fino alla loro apertura automatica sotto carico. Il Quiet Start, secondo le preferenze, può essere escluso selezionando il Dynamic Mode o premendo il pulsante di commutazione dello scarico prima di avviare il motore.

La nuova F-TYPE è la sportiva Jaguar per eccellenza e continua ad essere il vero punto di riferimento per quanto riguarda purezza del design, esperienza di guida, coinvolgimento e gratificazione del guidatore. È in grado di trasformare ogni viaggio in qualcosa di straordinario.



Il suo aspetto senza tempo è più determinato che mai. Tecnologie come il quadro strumenti virtuale ad alta definizione evidenziano un interno focalizzato sul guidatore, mentre la gamma di motorizzazioni offre una possibilità di scelta senza rivali nel segmento. Gli appassionati apprezzeranno il nuovo motore V8 sovralimentato da 575 CV della F-TYPE R, il suo telaio potenziato e il suo sistema a trazione integrale intelligente, che offrono prestazioni davvero eccezionali in tutte le condizioni, pur conservando una certa docilità e fruibilità.

Il nuovo motore V8 sovralimentato da 450 CV è stato sviluppato per offrire prestazioni esaltanti e gratificanti. Con coppia massima di 580 Nm è disponibile da soli 2.500 giri/min. e viene offerto con una duplice possibilità di scelta tra la trazione integrale e, per i puristi, la trazione posteriore. Entrambe le versioni consentono alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 285 km/h.

L'aumento della potenza del V8 sovralimentato fino a 575 CV e 700 Nm di coppia della F-TYPE R a trazione integrale (in precedenza erogava 550 CV e 680 Nm di coppia), offre prestazioni davvero eccellenti in tutte le condizioni atmosferiche e in tutte le situazioni di guida, pur conservando una certa fruibilità e docilità per l’utilizzo quotidiano. Le prestazioni di questo modello sono realmente eccezionali: da ferma, la vettura è in grado di accelerare fino a 100 km/h in appena 3,7 secondi, mentre la velocità massima, limitata elettronicamente, è di 300 km/h.

L’incremento potenziale della F-TYPE R è stato abbinato ad un completo rinnovamento del telaio attraverso nuovi cerchi da 20 pollici a 10 razze con finitura Gloss Black diamantata, a nuovi ammortizzatori adattivi, nuove molle, nuove barre antirollio, nuovi giunti a cerniera e sferici più rigidi, che offrono una maggiore agilità e reattività.

Grazie alle esperienze maturate nello sviluppo della Jaguar XE SV Project 8 Limited Edition da oltre 320 km/h, sia nella nuova F-TYPE R che nei modelli V8 da 450 CV, le trasmissioni Quickshift sono state attentamente ricalibrate per rendere l’esperienza di guida ancora più coinvolgente. Al volante della nuova F-TYPE R, se il conducente decide di cambiare rapporto manualmente attraverso la leva del cambio SportShift o le levette poste dietro il volante, potrà beneficiare di cambi di marcia ancora più veloci e puliti. Sia in progressione che in scalata, le variazioni dei rapporti sono più immediate e offrono una maggiore sensazione di reattività.

I clienti più esigenti potranno optare per l'esclusiva versione F-TYPE First Edition, basata sui modelli R-Dynamic, che sarà disponibile per un solo anno. La First Edition presenta ulteriori affinamenti stilistici come l'Exterior Design Pack con cerchi Dorchester Grey da 20 pollici a 5 razze in Gloss Technical Grey con finitura diamantata, che potranno essere abbinati alle caratteristiche colorazioni per la carrozzeria Santorini Black, Eiger Grey o Fuji White.

L'interno presenta sedili in pelle Windsor a 12 regolazioni in colore Ebony con cuciture Light Oyster, oppure in colore Mars con cuciture Flame Red. Ulteriori elementi di esclusività prevedono il quadro strumenti avvolto in Alcantara con goffratura Monogram, levette del cambio in alluminio, console centrale con finitura Engine Spin con marchio First Edition e un rivestimento del cielo Ebony Suedecloth.

La gamma F-TYPE viene fabbricata nello stabilimento Jaguar di Castle Bromwich nel Regno Unito e per il mercato italiano prevede:

F-TYPE Coupé e Convertible:

motore quattro cilindri da 2.0 litri e 300 CV; cambio Quickshift, trazione RWD

motore V8 da 5.0 litri e 450 CV; cambio Quickshift; trazione RWD o AWD

F-TYPE R-Dynamic Coupé e Convertible:

motore quattro cilindri da 2.0 litri e 300 CV; cambio Quickshift, trazione RWD

motore V8 da 5.0 litri e 450 CV; cambio Quickshift; trazione RWD o AWD

F-TYPE First Edition Coupé e Convertible:

motore quattro cilindri da 2.0 litri e 300 CV; cambio Quickshift, trazione RWD

motore V8 da 5.0 litri e 450 CV; cambio Quickshift; trazione RWD o AWD

F-TYPE R Coupé e Convertible:

motore V8 da 5.0 litri e 575 CV; cambio Quickshift, trazione AWD

* I fari Pixel LED sono disponibili esclusivamente sulla nuova F-TYPE R