Area ex Isim, la Giunta approva il progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione

Nella seduta odierna la Giunta Comunale, su proposta degli assessori Maria Lapietra e Antonino Iaria, ha approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione, che verranno sostenute da Effeemme Gruppo Immobiliare Srl, nell’Ambito Area Ex Isim, localizzato tra Corso Francia 430, via Pasteur e via Perroncito, in un’area di quasi 15mila mq.

L’intervento riguarderà in particolare viabilità, illuminazione pubblica, opere fognarie e acquedotto, rete dati e aree a verde.

La viabilità vedrà il prolungamento di via Messina, con istituzione di una zona 30, e la realizzazione su ambo i lati di un nuovo marciapiede: il manto stradale sarà completamente ripristinato, con particolare attenzione all’area di incrocio delle due vie che sarà rialzata. Anche via Pasteur e via Perroncito saranno prolungate e su quest’ultima sarà realizzata una rotatoria che permetterà l’inversione di marcia. E’ prevista poi la risistemazione di marciapiedi e aiuole lungo i controviali di corso Francia e degli attraversamenti pedonali, che saranno dotati di percorsi tattili a terra per ipovedenti. Queste opere sono coordinate con la realizzazione di un nuovo impianto semaforico, che consentirà una immissione più sicura in corso Francia.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea a servizio dell’isolato tra via Pasteur e via Perroncito e contestualmente la sostituzione dell’unico impianto in serie già presente su via Perroncito con una nuova linea in derivazione, al fine di garantire un livello di illuminazione omogeneo.

Alcuni spazi, posti principalmente a nord della zona di intervento, verranno inoltre destinati a verde, mentre l’ area a sud, sarà sistemata con un incremento della superficie a prato e l’inserimento di nuove specie arboree: l’attuale pista di pattinaggio verrà smantellata e sostituita da una superficie drenante, sarà rifatta la pavimentazione antishock dell’area giochi e al posto della bocciofila, già precedentemente demolita, verrà realizzato un altro spazio a verde con relativa piantumazione di alberi.

L’importo complessivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ammonta a 1.715.930,65 euro.