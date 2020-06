Ancora violenza tra le mura domestiche: in manette un ragazzo che aggredisce la madre e un uomo che picchia moglie e figlio di 12 anni [VIDEO]

Un litigio degenerato nella violenza. E' la situazione che si sono ritrovati ad affrontare i carabinieri del Radiomobile quando hanno ricevuto una telefonata d'aiuto da Moncalieri. All'altro capo del telefono, una donna che era stata appena aggredita dal figlio 28enne. Ma non solo. Anche altre due persone sono state costrette a chiamare le forze dell'ordine: la nonna del giovane, che abita poco distante e un'altra vicina, quando i carabinieri però erano già arrivati sul posto. Sono così scattate le manette ai polsi del responsabile con le accuse di maltrattamenti e minacce aggravate. Alle spalle, una lunga storia di umiliazioni e prepotenze. Alla vista dei militari, l'uomo ha anche cercato di aggredirli ed è stato necessario l'uso dello spray al peperoncino, per placarlo.

Una cornice di violenza che caratterizzava anche la quotidianità di una famiglia di Rivoli, dove a finire in manette è stato un 51enne che picchiava la moglie e il figlio di 12 anni. Esausta dei continui maltrattamenti, la donna - 46 anni - ha chiamato i carabinieri ed è stata portata in ospedale, così come il bambini, accompagnato in pediatria.