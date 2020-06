Grugliasco, Enel replica al Comune: "Non risultano segnalazioni aperte e criticità particolari"

"All’interno del Comune di Grugliasco non si rilevano criticità particolari nell’evoluzione dei guasti: non risultano infatti segnalazioni aperte di guasti o disservizi. Il personale incaricato, da sempre in contatto con l’amministrazione locale per la consueta gestione dell’attività, resta sempre a disposizione per la condivisione di eventuali problematiche al fine di migliorare la qualità del servizio". Così E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, replica al Comune che nei giorni scorsi aveva mandato una lettera per segnalare episodi, soprattutto in zona Gerbido.