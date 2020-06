Madonna di Campagna, spacciatore arrestato all'interno di un condominio

Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato Madonna di Campagna hanno arrestato un cittadino gabonese di 40 anni. L'intervento è arrivato dopo la segnalazione che in uno stabile di corso Grosseto viveva un cittadino straniero che spacciava sostanze stupefacenti.



Al loro arrivo, i poliziotti hanno sentito un uomo scendere e parlare al telefono avvisando il proprio interlocutore di essere in arrivo. Una volta che si sono aperte le porte dell’ascensore, il gabonese si è trovato difronte i poliziotti che lo hanno fermato. Nella tasca dei suoi pantaloni, gli agenti hanno trovato 44 ovuli contenenti cocaina per un peso complessivo di quasi 30 grammi. All’interno dell’abitazione dello straniero, inoltre, i poliziotti hanno trovato altri 60 grammi di crack, oltre al materiale necessario al confezionamento delle dosi. Il quarantenne è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.