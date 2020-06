Mascherine personalizzabili, gel idroalcolici, guanti, occhiali e visiere come gadget? Una scelta strategica per i vostri regali aziendali!

Dopo il lungo periodo di confinamento dovuto all'emergenza sanitaria e le vigenti regole di distanziamento sociale, per molte aziende è giunto il momento di regalare gadget di protezione contro il Covid-19 in modo da far circolare il proprio brand.

Questa potrebbe sicuramente essere una tra le manovre di marketing più efficaci di questi anni, che vi permetterà di ricominciare a lavorare lasciando un segno positivo e indelebile presso i vostri clienti. Potrete così trasformare un disagio in una opportunità di guadagno e facendo ripartire il vostro business in modo veloce. Mascherine personalizzate, gel e salviette disinfettanti, occhiali e visiere protettive, guanti e accessori monouso rappresentano in effetti una scelta strategica per i vostri gadget personalizzati. Questi dispositivi di protezione personale sono necessari, e in alcuni casi obbligatori.

I gadget personalizzati per fare marketing durante la Fase 2 sono tanti. Gift Campaign offre una vasta selezione di mascherine personalizzate, gel mani igienizzanti da banco o da borsa, visiere per la protezione individuale e molto altro ancora. Ecco alcune caratteristiche che contraddistinguono questi dispositivi.

Mascherine certificate e personalizzate

Sul catalogo Gift Campaign online potrete trovare una vasta scelta di mascherine brandizzate di protezione: a tre strati in TNT, mascherine chirurgiche tipo I, mascherine autofiltranti KN95 preventive, mascherine personalizzabili L/XL e così via.





Gel e salviette disinfettanti

Per una pubblicità a prova di germi, potrete regalare ai vostri clienti confezioni di gel idroalcolico mani personalizzate con logo, con cui potranno disinfettarsi le mani in ogni momento e salviette disinfettanti di diverse fatture. Questa tipologia di prodotti per l'igiene e la protezione possono essere tranquillamente personalizzati con il vostro logo dando così visibilità al vostro brand. Inoltre sono economici e la maggior parte hanno un formato tascabile





Occhiali e visiere protettive

Proteggete gli occhi dei vostri dipendenti da urti e schizzi con occhiali personalizzati con il vostro logo, realizzati a norma di legge oppure regalate ai loro bambini visiere protettive personalizzate che potranno anche decorare a loro piacimento. Inoltre potrete dotare il vostro personale di occhiali protettivi di modo che siano protetti il più possibile. Per proteggere l'intera faccia ci sono invece delle visiere protettive che possono essere indossate mentre si lavora. Se siete degli imprenditori e avete un'attività in cui i vostri dipendenti sono a contatto con la gente, è importante che durante le prossime settimane siano protetti per evitare nuovi contagi.

Guanti e accessori monouso

All'entrata del vostro negozio o di qualsiasi altra attività mettete a disposizione dei clienti guanti in vinile in una scatola personalizzata. Potrete invece dotare i vostri dipendenti di copri scarpe monouso o grembiuli in plastica monouso personalizzati da usare mentre lavorano.





Barriere protettive

Proteggete i vostri dipendenti dal contagio in ufficio o in negozio dotando le loro postazioni di lavoro di schermi protettivi trasparenti che impediscano la diffusione di virus e batteri tra i dipendenti e aiutino a mantenere le distanze sociali. Ce ne sono di diversi tipi: dalle barriere protettive da tavolo o che si appendono a quelle che si possono installare sulle scrivanie dei dipendenti, sul banco della cassa di supermercati e negozi che servono anche a separare i dipendenti dai clienti.