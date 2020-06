Valperga, picchia la moglie davanti ai figli: arrestato

Ennesimo caso di violenza sulle donne nel Torinese. La scorsa notte i carabinieri di Cuorgnè hanno arrestato, per lesioni aggravate continuate e maltrattamenti sulla moglie, un 33enne.

I militari sono intervenuti nell'alloggio di Valperga su richiesta dei vicini di casa. Le forze dell'ordine hanno così sorpreso l'uomo che picchiava la compagna, davanti ai figli minorenni. Per lo straniero, già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette: la donna è stata portata all'ospedale di Cuorgnè per l'assistenza medica.

A Torino invece, ad Aurora, i Carabinieri hanno arrestato un 50enne romeno per maltrattamenti. L'uomo ha minacciato e picchiato la moglie al culmine di un litigio. I vicini di casa hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati immediatamente e hanno arrestato l’uomo. La vittima, una romena di 46 anni, non è andata in ospedale.