Festa della Musica, Chieri torna a suonare sabato 20 e domenica 21 giugno

“Il lockdown ci ha sottratto il piacere di godere, dal vivo e insieme agli altri, della cultura, dell’arte, della musica, della bellezza. Ora vogliamo riappropriarci di queste emozioni - dichiara l’assessore alla Cultura Antonella Giordano - Per questo, come amministrazione comunale abbiamo voluto organizzare a Chieri la Festa della Musica, facendo nostra una suggestione lanciata qualche tempo fa dal musicista torinese Gipo Di Napoli, ovvero portare la musica nei cortili. E così sarà: abbiamo deciso di portare la Festa nei cortili condominiali, con 13 concerti in 13 condomini, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitarie per il Covid-19. Infatti, agli spettacoli (veri e propri secret concerts) potranno assistere solo i condòmini, affacciandosi ai propri balconi. Consentendo così ai musicisti dopo mesi di tornare a suonare ed esibirsi dal vivo”.