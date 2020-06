Pagella Non Solo Rock non lascia ma propone per il 2020 eventi a porte chiuse

Mutuando i versi del Boss: TOUGHER THAN THE REST (dolcezza, io sono più duro degli altri), PAGELLA NON SOLO ROCK non vuole arrendersi e proporrà per quest'edizione degli eventi a porte chiuse, rispettando tutti i protocolli di sicurezza, per dare possibilità, ai ragazzi che si sono iscritti, di esibirsi dal vivo nel giardino di sPAZIO211 a Torino.

A partire da metà giugno organizzeremo i live dell'edizione 2020 dove i/le ragazz* torneranno ad essere protagonist* insieme alla loro musica.

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta Instagram (IG:@pagellanonsolorock) e, per quanto riguarda il voto del pubblico, si potrà votare da casa il gruppo/solista preferito scrivendo un commento con il solo nome della band/solista al/alla quale si intende dare la preferenza. Si aggiudicherà il premio del pubblico il gruppo o il/la solista che riceverà il maggior numero di voti/commenti durante l'esibizione.

Il gruppo o il/la solista che in assoluto avrà ricevuto più commenti durante le dirette accederà di diritto alla finale.