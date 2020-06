Che cosa sono gli integratori sportivi e come fare a scegliere quello giusto per noi

Ormai all’interno del mondo dello sport agonistico ma anche amatoriale, l’argomento integratori sportivi è sempre più diffuso. Tenendo presente che la cosa principale è avere un buon programma di allenamenti, avere una dieta equilibrata in base al proprio organismo, gli integratori sportivi possono essere decisivi per migliorare le proprie performance.

Gli integratori sportivi sono l’insieme di quei prodotti, in genere venduti senza ricetta medica, che vengono usati per migliorare le prestazioni sportive e possono includere prodotti botanici, aminoacidi, erbe , vitamine, o una concentrazione, estratto,combinazione di questi.

Quali sono gli integratori sportivi principali?

Prima di vedere più nel dettaglio come compiere la scelta degli integratori sportivi in base ai nostri obiettivi, iniziamo a vedere quali sono i prodotti principali o cmq più famosi.

Potremmo iniziare con la caffeina,che è un alcaloide e uno degli stimolanti più usati al mondo, anche se non molti sanno che possiamo incontrare prodotti che ci aiutano nelle nostre performance sportive

Un altro integratore sportivo ormai molto famoso è la creatina. Quest’ultima come sappiamo si produce naturalmente nel fegato, reni e pancreas, e la si può trovare nella carne, nel pesce, nelle uova e nei latticini.

Un aminoacido molto usato tra gli integratori sportivi è la glutamina. Come la creatina essa si trova sia nella carne, nel pesce, nelle uova e sia viene sintetizzata dal nostro organismo.

In situazioni di stress o di allenamento fisico prolungato la sua produzione può essere ridotta. In tali casi può essere utile assumerla in polvere, compresse o capsule prima di andare a dormire, appena svegli o prima di un allenamento.

Se parliamo invece di minerali che possono essere presi in forma di integratori a se stanti o come facenti parte di prodotti, uno che non può mancare è il magnesio, che rappresenta uno dei minerali, insieme allo zinco e al selenio, che il nostro corpo più necessita.

Lo troviamo in cibi quali le mandorle, nocciole, cereali integrali, banane, ma può essere assunto in forma integratori, ove ne necessitassimo in quantità superiori. Esso influirà in positivo sulla stanchezza, su una buona qualità del sonno e aiuterà in generale a recuperare le energie.

Non possiamo dimenticarci delle vitamine in quanto rappresentano quegli agenti che ci permettono di trasformare carboidrati, proteine,grassi in energie spendibili dal nostro corpo.

Si va da quelle del gruppo B B1 e B2, che sono presenti in molti alimenti(carne, uova, pesce,) alla famosa vitamina C ,ma anche e soprattutto la D che favorisce la corretta assimilazione del calcio e aiuta il nostro organismo a migliorare la sua densità minerale ossea e inoltre aiuta a prevenire molte fratture ossee.

Come fare a scegliere i migliori integratori sportivi?

In questa cosi ampia gamma di integratori non è facile orientarsi nella scelta. Tra i fattori che dovremmo prendere in considerazione ci sono il prezzo, il buon nome dell’azienda, comprarli solo per effettivo bisogno(legato ad esempio ad una attività sportiva agonistica) ma soprattutto dobbiamo scegliere quelli più adatti ai nostri obiettivi.

Sceglieremo per esempio integratori contenenti creatina per gli sport che richiedono periodi di forza brevi e intensi come il sollevamento pesi oppure per quelle discipline che causano un'elevata usura fisica e che richiedono un rapido recupero, tenendo però presente però che non tutte le persone riescono però ad assorbirla allo stesso modo

Per quanto riguarda la caffeina essa può essere molto utile per gli sportivi perché permette di ridurre la sensazione di stanchezza, grazie alla stimolazione del sistema nervoso centrale.

Essa può migliorare le prestazioni sportive, soprattutto negli esercizi prolungati grazie al fatto che riduce la fatica, permette di allungare l'allenamento e risulta essere adatta agli sport aerobici.

La glucosamina è un’altra sostanza sintetizzata dal nostro corpo e aiuta a produrre altre sostanze che favoriscono un buon mantenimento di cartilagine, legamenti, tendini. Essa è un aminoacido assolutamente indicato per i trattamenti che riguardano problemi di artrosi e artrite, grazie al fatto che aiuta nello sviluppo dei tessuti della cartilagine e nella loro ricostruzione

In generale bisogna scegliere i propri integratori con oculatezza, possibilmente facendosi aiutare da un medico o nutrizionista, che ci aiuterà ad abbinarli in maniera corretta, in base allo sport che pratichiamo con più frequenza.