Isola la tua casa con il 110% dell’ecobonus: info e dettagli

Col Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n.34, noto anche come Decreto Rilancio, il governo italiano si è posto l’obiettivo di porre in atto “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In seguito a questa crisi epidemiologica diventa infatti fondamentale rilanciare l’economia e il settore dell’edilizia e, al tempo stesso, i governi di tutti i paesi promuovono un’edilizia ecosostenibile che rispetti tutte le norme internazionali e nazionali in materia ambientale, un aspetto che diventa sempre più importante dato che le conseguenze negative di una cattiva gestione dell’ambiente sotto gli occhi di tutti.

Ecco così che nell’ottica di queste misure di rilancio economico è stato inserito il cosiddetto Ecobonus 110 per cento, un investimento da parte del governo che permette di effettuare lavori nella propria abitazione, per migliorarla di almeno due classi energetiche con sostituzione di caldaia e/o coibentazione con applicazione di un cappotto termico su almeno il 25% della superficie disperdente.

Questo Ecobonus, di cui si potrà usufruire a partire dal primo di luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 ( o più probabilmente 2022), permette così di recuperare nei cinque anni seguenti fino a 90.000 euro dei soldi spesi per questi lavori.

Ma chi e per quali tipi di immobile ha diritto ad accedere a questo bonus? È qui che le cose si fanno più complesse ed è importante avere informazioni chiare precise. Per poter recuperare, tramite credito d’imposta, queste spese, in attesa delle dovute precisazioni normative e dei chiarimenti dall’agenzia delle entrate, bisogna effettuare i lavori su:

Case indipendenti già esistenti (quindi non in costruzione o ancora da realizzare) e che costituiscano la prima abitazione di chi vuole usufruire del bonus.

Condominii. Non è possibile, infatti, effettuare tali lavori usufruendo del bonus esclusivamente sul proprio appartamento: se sarà l’intero condominio ad applicare un cappotto termico o a migliorare la propria classe energetica, allora il proprietario dell’appartamento potrà usufruire del bonus, a prescindere che l’appartamento sia la prima abitazione o che sia la seconda o, ancora, che sia dato in affitto.

Infine, bisogna sottolineare che gli immobili intestati a società o ad attività commerciali non possono usufruire del bonus.

Per entrare nello specifico dei lavori che si possono effettuare per poter recuperare le spese con questo Ecobonus 110 per cento, è importante precisare il tipo di lavoro e la cifra che verrà fondamentalmente restituita nei 5 anni a seguire. Abbiamo infatti accennato ad un massimo di 90.000 euro, i quali, tuttavia, sono distinti tra:

Lavori di coibentazione di almeno il 25% della superficie disperdente di tutto il condominio o di tutta la casa indipendente, ovvero installazione di cappotto termico: questi sono coperti fino a un massimo di 60.000 euro.

Lavori di miglioramento della classe energetica con applicazione di caldaie a condensazione o pompe di calore : importante è ricordare che il miglioramento deve essere almeno di due classi energetiche. Questi lavori sono coperti fino a un massimo di 30.000 euro.

Effettuando uno di questi due tipi di lavoro, si potrà accedere anche a un bonus di massimo 60.000 euro per la sostituzione degli infissi o di 48.000 euro per l’installazione di impianti fotovoltaici .

Ovviamente, è importante che qualunque di questi lavori venga certificato per poter accedere al bonus senza incorrere in sanzioni penali, perché l’Agenzia delle Entrate effettuerà poi delle verifiche.

Anche per ciò che concerne il pagamento dei lavori è importante prestare attenzione ai dettagli previsti dal decreto: questo, infatti, deve avvenire tramite bonifico bancario parlante, che è diverso da quello ordinario che si usa per i pagamenti di tutti i giorni.

Nel bonifico del primo tipo, l’unico previsto per godere di queste agevolazioni, bisogna infatti indicare diverse informazioni previste dalla legge, quali gli estremi della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato i lavori, gli estremi di chi effettua il pagamento, e altre ancora sulle quali ci si può informare agli appositi sportelli bancari. Il rischio, se non si seguono queste regole ben precise, è quello di non accedere al bonus.

