Bardonecchia in gara come miglior "destinazione family friendly del 2020" di montagna

Vrbo, la piattaforma online esperta di case vacanza per famiglie, presenta la prima edizione dell'iniziativa Destinazione Family Friendly del 2020 che renderà note le destinazioni nazionali ideali per le vacanze in famiglia. L'obiettivo del progetto, il cui intento è quello di proseguire nel tempo, è quello di riconoscere l'ottimo lavoro svolto dalle istituzioni locali e dagli enti territoriali coinvolti a favore dell’accoglienza delle famiglie e dell’impegno per garantire loro una vacanza indimenticabile.