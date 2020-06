Come aprire un'attività online soddisfacente e allo stesso tempo di successo. La storia di Limemagazine

Mi chiamo Marco D'Angelo, ho 34 anni e fin da quando ero piccolo mi sono sempre occupato di informatica. Negli anni '90 jo iniziato a frequentarel'internet-point nel bar vicino casa mia. Utilizzavo il pc per chattare, ma le chat dell'epoca non avevano nulla a che fare con Facebook o altri social. Mi ricordo che sul computer era installato VENOM 4 uno script che ho scoperto esistere ancora. Il mondo delle chat mi ha sempre affascinato ed è da lì che è nata la mia passione per i computer anche se non posso dire lo stesso per la scuola. A parte durante il periodo di scuola elementare, in cui ero considerato un portento, durante le medie sono stato bocciato ripetutamente ma nella testa avevo sempre i computer. Un giorno mia madre disse: “ Il diploma di terza media è necessario, ti propongo un accordo: potresti frequentare la A.I.C.S una scuola vicino a casa dove potresti ottenere il diploma in un anno e nel frattempo specializzarti in vari settori”. Detto fatto: con un diploma e la specializzazione il mio sogno è sempre stato quello di aprire un negozio di computer, venderli e sistemarli. Quel sogno sembrava però troppo troppo lontano e decisi quindi di fare qualcos'altro.

Mio padre era batterista e decisi di seguire le sue orme con la carriera da DJ: non sono andato male considerando che mi sono bastati 2 singoli per arrivare nelle classifiche di Hit Mania e quindi esibirmi in qualche serata a Milano, Torino e in Sardegna.

Quando mi stancai di fare il DJ decisi di aprire un'etichetta discografica in collaborazione con un'altra già esistente, ma presto mollai la vita musicale per intraprendere un nuovo lavoro: quello della guardia notturna. Ho lavorato come buttafuori per vari locali ma dopo 1 anno mi resi conto che stavo facendo qualcosa che non andava bene.



Ogni cosa che facevo andava male, mi stancavo e volevo qualcosa che mi desse soddisfazione. Quando avevo quasi perso le speranze trovai lavoro nel call-center di Tiscali. Quindi passai a fare il venditore per Amway, Folletto e altro: tutti andati benissimo fino a che non arrivai a Telecom, dove ho dato il meglio di me, riuscendo a chiudere anche 100 contratti al giorno. Dopo appena 7 giorni di lavoro ero io a fare i colloqui ai nuovi entrati, sapevo usare alla perfezione il programma all'interno dei sistemi, ovvero il CRM. Si accese la mia vocazione per il marketing: ho trascorso circa 12 ore al giorno a studiare riuscendo ad ottenere 6 attestati ed 1 master. Non mi bastava.

Il mio pensiero fisso rimaneva l'informatica ma nel frattempo mi appassionai al giornalismo e così decisi di aprire un blog online chiamato “Informatica e News” dove nel giro di 3 mesi con le mie conoscenze e tecniche sono arrivato ad ottenere circa 10,000 utenti al giorno. Nell'aprile 2018 lo chiusi per aprire e da li LIMEMAGAZINE.EU



Ho creato quello che oggi è un portale che conta 180,000 lettori alla settimana e 40,000 contatti sui social, con collaborazioni importanti come THE MILLION EURO CHALLENGE la challenge di Pippo Palmieri, storico DJ dello zoo di 105. Non solo: sono media press di SILS SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, e di PM GROUP PRODUCTION di Piero Melissano.

Con Limemagazine inizialmente ho pensato di promuovere eventi. Ho iniziato dalla Sardegna e la cosa è andata al quanto bene se guardate qui https://www.limemagazine.ehttps//www.limemagazine.eu/eventisardegna/eventi-realizzati/u/eventisardegna/eventi-realizzati/ https://www.limemagazine.eu/eventisardegna/eventi-realizzati/



Da questo primo successo ho iniziato s pubblicare articoli, interviste, news da mondo ed eventi; sono nate tantissime collaborazioni tra cui quelle con VASCO ROSSI, JOVANOTTI, SALMO,SHADE,FRED DE PALMA, GABRY PONTE, e tanti altri personaggi con cui ho parlato di persona e creato armonia e amicizia. Pensavo fosse l'apice del mio destino ma sono arrivato ancora oltre creando LIME EVENTI SARDEGNA: non potendo aprire un negozio di computer ho imparato a fare siti web e grafiche. Ho collaborato con GIANLUCA SPINELLI, un bravissimo informatico e web designer e in seguito con ANTONIO TIBALDO. Iniziammo a fare sul serio affittando i nostri server personali e fornendo noi stessi il servizio di hosting e domini ai clienti.

Durante la pandemia che ha colpito molti settori, noi abbiamo lavorato lo stesso sia con i siti che con la pubblicità. I miei clienti ad oggi chiedono spesso consulenza, piani marketing strategici e un modo "veloce" per poter guadagnare, ma come si dice “chi va piano va sano e va lontano”.