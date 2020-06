Fondazione Crt, nominato il nuovo Collegio Sindacale: a capo Luca Asvisio

La Fondazione CRT ha rinnovato il proprio Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre anni.

Guidato da Luca Asvisio, Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino e Presidente della scuola di Alta Formazione dei Dottori commercialisti del Piemonte e Valle d’Aosta, il nuovo Collegio Sindacale comprende come Sindaci effettivi Ernesto Ramojno, Presidente della Fondazione Anti Usura La Scialuppa CRT Onlus e Anna Zunino, impegnata in attività di consulenza societaria, fiscale e amministrativa in società di capitali ed enti. Sindaci supplenti sono Fulvia Flocco e Luca Giuseppe Piovano.

“Le mie più sincere congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro a tutti gli autorevoli componenti del Collegio Sindacale, che potranno mettere la loro consolidata esperienza e competenza al servizio della Fondazione CRT e del suo impegno per il territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta”, ha detto il Presidente della Fondazione CRT, Giovanni Quaglia.