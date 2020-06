Vittime nelle rsa, protesta in piazza Castello: "Morti a perdere, solo perché erano vecchi"

"In Piemonte contiamo circa tremila vittime, il Covid ha dimostrato che non c'era alcuna considerazione per le persone ricoverate nelle rsa, morti a perdere perché tanto erano vecchi". Lo ha detto Maria Grazia Breda, referente della Fondazione Promozione sociale, che insieme a un centinaio di persone del Comitato vittime rsa, si é ritrovata sotto la sede della Regione Piemonte per non dimenticare e per chiedere il diritto alle cure sanitarie per tutti i malati non autosufficienti.

"Dimettere i malati Covid e sistemarli nelle rsa è stata la cosa più grave avvenuta durante la pandemia - spiega Breda - è allucinante aver preso quelle decisioni. Adesso occorre rivedere l'organizzazione nelle rsa e fornire un aiuto economico a chi decide di restare a casa. Prendere una badante è costoso, serve un sostegno alle famiglie, soprattutto a quelle più bisognose.

Poco dopo le 18 una delegazione di manifestanti è stata ricevuta dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.