Venaria, chiusura temporanea di via Leonardo Da Vinci: le informazioni

Via Leonardo Da Vinci chiusa a Venaria dal 25 giugno al 5 luglio. A renderlo noto il Comune di Venaria: "Con decorrenza dalle ore 7,00 del giorno 25.06.2020 e sino alle ore 19,00 del giorno 05.07.2020, si dispone l’istituzione temporanea ed eventuale del divieto di transito presso la via Leonardo Da Vinci - nel tratto della stessa compreso tra la Via Leopardi ed il viale Buridani - al fine consentire la realizzazione in sicurezza dei lavori di riqualificazione del sistema delle aree mercatali e della viabilità di collegamento con i quartieri , affidati all’ATI Borio Srl - G Quadro Srl con sede in Torino - Via S. Quintino 28.