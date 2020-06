A Torino una nuova panchina arcobaleno: "Lotta per i diritti LGBTQI è di partecipazione" [FOTO e VIDEO] 

A Torino da oggi c'è una nuova panchina arcobaleno. Questa mattina in piazza Adriano è stata inaugurata - come evento collaterale al Torino Pride, per la prima volta quest'anno in forma virtuale con il claim "La Sicurezza dei Diritti -l'opera "Genesi 2020".

La panchina arcobaleno #PeaceAndPride, realizzata dall’artista Rosalba Castelli and friends, è stata collocata al centro degli alberi Eva e Adamo dell'artista Osvaldo Neirotti.

La seduta è stata realizzata con il coinvolgimento delle persone che domenica scorsa hanno raggiunto l'artista al Centro Culturale Comala. L'idea della Castelli è stata quella di realizzare un'opera unica e corale a più mani, "per simboleggiare il fatto che la lotta per i diritti LGBTQI+ è una lotta di partecipazione e ognuno/a vi contribuisce con orgoglio per la propria peculiare sfumatura e impronta di colore".

Presenti questa mattina al taglio del nastro anche l'assessore comunale alle Pari Opportunità Marco Giusta e la Presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise.

Lo scorso anno a Torino, grazie all'impegno della consigliera della Circoscrizione 1 Eleonora Averna, erano state già collocate due panchine arcobaleno sull'isola pedonale all'angolo tra via Monte di Pietà e via San Tommaso.