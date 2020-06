Iniziati i lavori ai giardini di via Revello: verranno inaugurati nel marzo 2021

L'area è stata transennata, le panchine spostate e le ruspe sono operative: dopo tanta attesa sono iniziati i lavori ai giardini di via Revello, nel quartiere Cenisia. A termine di un lungo percorso partecipato con il territorio, che ha visto cinquanta cittadini e la Circoscrizione 3 riunirsi con l'amministrazione per ben cinque volte, l'iter per la riqualificazione dell'area entra quindi nella fase finale. Costati 220.000 euro, i lavori dureranno 270 giorni. Di fatto, se non dovessero esserci imprevisti o intoppi, i giardini di via Revello torneranno a disposizione dei residenti nel marzo 2021, o comunque nella prossima primavera.

Negli scorsi giorni la sindaca Chiara Appendino si è recata direttamente sul posto per verificare l'avvio dei lavori e informare la cittadinanza sui cambiamenti che trasformeranno letteralmente la zona: "E' un' area verde che restituiremo ai cittadini, anni fa avevamo trovato una soluzione temporanea in attesa del percorso partecipato, ora arrivato al suo termine. E' un'area importante per questo quartiere".