Moto si scontra contro un trattore a Sant’Antonino di Susa: biker trasportato il elisoccorso al Cto

Un grave incidente stradale si è verificato oggi a Sant’Antonino di Susa, dove una moto si è scontrata con un trattore lungo la Statale 25 del Moncenisio. Ad avere la peggio il biker, un uomo di 45 anni, che dopo aver urtato contro il trattore ha sbattuto contro l’asfalto.

L’uomo, in seguito ai traumi subiti, è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Cto di Torino, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri. Qualche disagio al traffico veicolare per consentire ai sanitari di prestare soccorso e alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso.