A chi interessa la storia? Brandizziamo le statue!

Questo che state per leggere è un pensiero cinico, siete avvertiti. Non è politicamente corretto, non si appoggia a nessun ideale, non è condivisibile: si tratta di marketing, e in un momento di piena crisi come questo, ci serve come l’aria.

Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che l’Italia subirà nel 2020 una diminuzione del reddito pro capite del 9,1%, saremo il paese che subirà la recessione peggiore, secondi soltanto alla Grecia. È un’ecatombe. La più grave crisi economica dal secondo dopoguerra, peggiore di quella del 2008: ve la ricordate? Come se questo non bastasse, il clima politico è in subbuglio. L’efferata uccisione di George Floyd da parte del poliziotto (suprematista bianco) Derek Chauvin è diventata il casus belli di una protesta antirazzista propagatasi in modo più o meno uniforme in tutto il mondo occidentale.

Black lives matter , le vite delle persone di colore contano tanto quanto quelle dei bianchi. Giusto, giustissimo, era ora che qualcuno rivendicasse con forza i diritti di una comunità da sempre oggetto di disparità sociali e razzismo. Le proteste negli Stati Uniti hanno addirittura portato alla prima Zona Temporaneamente Autonoma (TAZ) della storia americana. A Seattle un gruppo di manifestanti ha recintato la zona di Capitol Hill , dichiarandola indipendente dal governo americano: Free Food, Free Speech, No Cops, praticamente una comune anarchica che rivendica la sua protesta nei confronti di uno stato iniquo e che flirta da sempre con la lobby delle armi. E a quanto pare sta funzionando.

A Minneapolis, da dove è partito tutto, in municipio si è votato per una ridistribuzione dei fondi destinati al corpo di polizia locale. Insomma è tutto in subbuglio. In questo subbuglio da qualche giorno è scoppiata un’altra querelle, quella delle statue. In alcune città americane le statue di Cristoforo Colombo sono state abbattute o vandalizzate, in quanto simbolo del colonialismo e dello schiavismo dei paesi occidentali. In Italia (come ogni volta che sale alla ribalta l’argomento) si sta discutendo della statua di Indro Montanelli a Milano. Montanelli è stato indubbiamente un grande giornalista, ma non ha mai negato il suo passato fascista, e soprattutto non ha mia rinnegato un episodio in particolare, “l’acquisto” di una moglie di 12 anni al tempo della guerra in Etiopia. Non vogliamo entrare nella polemica, non ci interessa, ma vogliamo dare un taglio diverso alla questione, un taglio utilitaristico e realista.