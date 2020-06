Casa dolce casa: in Piemonte chi compra un'abitazione lo fa quasi sempre per andarci a vivere

Più di otto piemontesi su dieci, quando comprano casa, lo fanno per avere la loro abitazione principale. Lo dice l'ultima indagine Tecnocasa-Tecnorete, relativa alla fine del 2019, dunque prima dell'avvento della pandemia con tutto ciò che ne è seguito, sia in termini economici che sociali.

Casa dolce casa

I numeri parlano addirittura di un 81,2% di acquisti per l’abitazione principale, mentre è decisamente più ridotta (il 14,3%) la casistica della casa comprata come investimento. Solo il 4,6%, in fine, riguarda la casa vacanza. In particolare, poi, chi compra l’abitazione per viverci sceglie principalmente abitazioni indipendenti e semindipendenti (27%), seguiti dai trilocali (23,9%) e a breve distanza dai quadrilocali (23,3%). Le tipologie che più spesso vengono comprate e vendute in Piemonte si confermano i trilocali e le soluzioni indipendenti e semindipendenti, entrambe con il 24,5%.