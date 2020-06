Quando l’arte incontra la lettura. Una bella mostra vede tra i protagosinisti la torinese Fabiana Macaluso

Fabiana Macaluso, artista torinese di fama internazionale, con gli artisti del suo Laboratorio Artistico Sociale Art-Therapy partecipano alla mostra organizzata dall’Associazione Le Tre Dimensioni “Quando l’arte incontra la lettura: storie scritte con pennelli, luci e tavolozze”.

Ogni artista del suo Laboratorio illustra un romanzo famoso scelto dalla propria lettura e gusta un incontro tra arte e cultura…mostra inserita nella rassegna internazionale il “Maggio dei libri” patrocinata da Unesco.

Partecipano gli scrittori di Laboratorio con i loro due romanzi illustrato dagli artisti di Laboratorio il romanzo “La foto che non c’è “ di Maria Cicconetti illustrato dall’artista Macaluso Fabiana e “il violino dell’Eden “ di Gino Angelo Torchio illustrato dall’artista Chiuto.

Sarà svolta in un primo tempo in rete sulle pagine dell’associazione e poi dal vivo appena si potrà!

Partecipano alla selezione: Teresa Maglione Chiuto, Gloria De Marco, Alessandro Lambiase, Cosimo Gatti, Mara Quairoli, Fabiana Macaluso, Francesca D’Alessio, Davide Favaro, Giuseppe Castelli.

Guarda il video delle opere:

“Un’artista sa ascoltare le lezioni di vita tra le righe di un libro rivisitando il suo vissuto con enfasi ed empatia, l’immagine che non scaturisce riflette la sua anima, vicina alla sua realtà.

Ringrazio l’artista Fabiana Macaluso per aver interpretato con la sua creatività il mio libro “La foto che non c’è” che racconta la storia di un abbandono infantile, come esempio e pretesto per infondere speranza, motivo di crescita e rinascita interiore, dalla sofferenza alla gioia di vivere, in un quotidiano denso di magiche ed imprevedibili emozioni. L’opera pittorica rappresenta pertanto un segno della nostra sentita e solidale amicizia” - Maria Cicconetti.

Un particolare e sentito ringraziamento al Signor Chiuto e al Laboratorio artistico 2020 diretto da Fabiana Macaluso per il dipinto che illustra il mio romanzo " Il Violino dell'Eden". L'artista, infatti, ha saputo trasportare sulla tela il personaggio della donna, (prima ragazza madre a causa di uno stupro e poi madre coraggio nei confronti della figlia adolescente) mantenendo sempre una posizione di grande rilievo ma nello stesso tempo in modo molto discreto. Grazie Chiuto.

Pagina Facebook di Laboratorio: https://www.facebook.com/fabianamacalusolaboratoriosocialeartherapy

Sito web: http://www.fabianamacaluso.it/

Contatti Fabiana Macaluso

Instagram: https://www.instagram.com/fabiana19802

Facebook: https://www.facebook.com/macalusofabianacontemporaryartist

Linkedin: http://linkedin.com/in/fabiana-macaluso-contemporary-artist-043427176

e-mail: fabiana19802@gmail.com