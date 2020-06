Al via da lunedì 22 i centri estivi alla scuola primaria “Dewey”

In tutto verranno coinvolti circa 90 bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni: “Partiremo – sottolinea la coordinatrice della sotto-commissione sport della Circoscrizione 4 Sonia Gagliano – una settimana prima del Comune: è stato un percorso molto complicato, vista la situazione, ma abbiamo messo in campo tutte le nostre energie, supportati dagli uffici e alle associazioni. Si tratta di un servizio chiesto a gran voce dalla cittadinanza, molti centri estivi non apriranno o avranno meno posti per le norme anti-covid: per consentire la loro realizzazione abbiamo anche messo a disposizione il centro d'incontro di Strada Antica di Collegno, che altrimenti resterebbe inutilizzato.”