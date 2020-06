L'inchiesta del Regio di Torino potrebbe coinvolgere anche l'Arena di Verona

Potrebbe estendersi all'Arena di Verone l'inchiesta della procura di Torino sul Teatro Regio. Nelle carte al vaglio del procuratore aggiunto Enrica Gabetta e del pm Elisa Buffa ci sono anche due esposti riguardanti la Ariosi management, di Alessandro Ariosi. Il manager risulta iscritto al registro degli indagati insieme all'ex sovrintendente dell'ente lirico William Graziosi, l'ex corista Roberto Guenno e il responsabile di una società di telemarketing, Andrea Paolo Maurini.

Gli esposti, che sono stati inviati anche alla procura veneta, segnalano che dal 2018 le scritturazioni dell'Arena di Verona in favore di Ariosi "sono aumentate in maniera eclatante rispetto alle stagioni precedenti". "In totale - si legge - l'agenzia ha collezionato la scritturazione di quasi 100 ruolo tra artisti e direttori d'orchestra" e che la scelta è avvenuta "con il consenso della direzione artistica" dell'Arena.

Le sospette scritturazioni sono al centro anche dell'inchiesta della procura di Torino, che ha ipotizzato i reati di corruzione e turbativa d'asta.