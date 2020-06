Torino, 6 spacciatori nella rete dei carabinieri: sequestrate eroina, cocaina, hashish e crack

Nelle ultime ore sono sei gli spacciatori arrestati dai Carabinieri. A Torino i militari hanno arrestato due italiani incensurati, di 37 e 39 anni, residenti nel capoluogo, per detenzione hashish e marijuana.

Gli uomini dell’Arma hanno seguito alcuni assuntori di droga che andavano, forse per motivi di privacy, da Beinasco a Torino per acquistare le dosi di stupefacente. I carabinieri hanno scoperto che si rifornivano in strada, nel quartiere Aurora, da due diversi pusher italiani , non collegati tra di loro. I due interventi hanno permesso di recuperare oltre 300 dosi di hashish e marijuana e circa 2000 euro, che gli spacciatori tenevano in tasca e a casa.

Sempre a Torino, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato 4 spacciatori, un italiano di 19 anni, di origine marocchina, un senegalese di 37 anni, un senegalese di 39 anni, e un maliano di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale, che spacciavano rispettivamente hashish in piazza Umbria, cocaina in piazza Nizza, crack e cocaina in via Lombardore e cocaina in corso Giulio Cesare..

La perquisizione dei quattro fermati ha permesso di sequestrare 900 euro e oltre 60 dosi, tra hashish, cocaina e crack.

Il pusher senegalese di piazza Nizza è risultato anche destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo lo stesso espiare 1 anno, 7 mesi e 26 giorni, per detenzione spaccio di droga. L’uomo era ricercato dall’ottobre scorso.