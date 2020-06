Come organizzare un evento culturale di successo

Se hai intenzione di organizzare un evento culturale di successo se deve tener conto di numerosi dettagli e punti che vanno rispettati per far sì che tutto riesca al meglio e che la serata che hai in mente di organizzare risulti per tutti i partecipanti un ricordo.

Generalmente gli eventi culturali sono particolari avvenimenti in cui le persone si aggregano per un determinato lasso di tempo per condividere una passione o un'emozione in comune.

I tipi di eventi culturali possono davvero essere molto vari fra di loro e più generalmente si tratta di meeting, presentazioni, workshop, fiere, manifestazioni, seminari, ma anche concerti o ricorrenze particolari.

Chiaramente organizzare un evento culturale di successo richiede tutta una preparazione adeguatamente accurata nei dettagli, rispettando tutte le regole di base e le norme che servono per far sì che tutto riesca nel migliore dei modi.

Per prima cosa quando si cerca di organizzare un evento è importante avere in mente le fasi organizzative principali che servono per tutto il processo, che partono dall'idea e quindi gli obiettivi che si vogliono raggiungere, la pianificazione dell'intero evento e la sua attuazione.



Per quanto riguarda il primo punto, l'obiettivo che si vuole raggiungere, bisogna fissare bene in mente qual è lo scopo che il proprio evento culturale vuole raggiungere in modo tale che si riesca ad organizzare qualcosa che vada dritto al punto e che possa davvero interessare tutti i partecipanti.

La pianificazione è l'aspetto più importante e anche il più complesso di tutta la fase operativa, in cui si devono prendere in questione tutti i fattori più importanti, come le licenze e i permessi da ottenere, ma anche il budget da utilizzare che deve andare a coprire l'intero costo dell'evento. In questo caso si deve anche tener conto di quella che sarà la location che verrà scelta per poter organizzare l'evento.

Arriva poi la parte dell'attuazione del piano, che è lo step che salda e mette in pratica tutto ciò che si è deciso nelle fasi precedenti:in caso di dubbi è il caso di consultarsi con un’agenzia che si occupa di Organizzazione Eventi .



Evento culturale all'aperto o al chiuso? Ecco tutte le informazioni

A seconda che si voglia organizzare un evento culturale di successo in un luogo all'aperto o al chiuso la fase organizzativa cambia di molto, poiché si dovranno tenere in conto numerosi fattori anche dal punto di vista burocratico.

Quando scegliamo ad esempio un evento all'aperto dobbiamo tenere in considerazione dei dettagli che riguardano per lo più una serie di licenze e permessi che dovranno essere ottenuti per tempo.

In primis per quanto riguarda l'evento all'aperto bisogna ottenere una licenza di occupazione del suolo pubblico e quindi almeno con 20 giorni di anticipo bisognerà fare una richiesta al sindaco del Comune dove si svolgerà il tutto, per fargli una richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico.

Successivamente se si vuole organizzare un tipo di evento che prevede che venga riprodotta musica, bisognerà chiedere i giusti permessi alla SIAE, pagando i diritti di utilizzo. Nel caso l'evento dovesse essere a pagamento inoltre la SIAE avrà modo di stampare i biglietti, di cui trattiene generalmente una parte degli incassi.

Si deve però anche ottenere un permesso di utilizzo delle varie strumentazioni musicali e acustiche e fare dunque sempre la richiesta al Comune e anche all'ARPA.

Qualora poi doveste somministrare anche del cibo o delle bevande, bisognerà fare una segnalazione certificata di inizio attività, che solitamente è gratis.

Se il proprio evento culturale non è a scopo di lucro e pensate possa in qualche modo promuovere l'immagine del territorio, si può effettuare una richiesta di patrocinio al Comune o anche alla Regione almeno 60 giorni prima, ottenendo l'autorizzazione ad utilizzare il proprio logo su volantini, cataloghi di ogni genere e poster.





Per quanto invece riguardano gli eventi al chiuso, solitamente tutte le procedure sono molto più semplici e perlopiù si tratta di trovare la location più adatta e di assicurarsi di ottenere tutti i permessi della SIAE.



In ogni caso è sempre raccomandabile fare affidamento sull’aiuto di un esperto se si vuole organizzare un evento culturale che sia davvero di successo, come ad esempio gli Event Manager, che sono professionisti e che si occupano di gestire nel migliore dei modi tutti i tipi allestimenti e tali eventi.