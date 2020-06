Venaria, Anmi e bandiere a festa con l'asta restaurata in Lungo Marinai d’Italia [VIDEO]

Domenica 21 giugno, l’ANMI sezione Mario Cagnassone di Venaria Reale ha organizzato la cerimonia d’inaugurazione dell’asta per bandiera a tre posizioni di proprietà del Comune e su suolo comunale, in Lungo Marinai d’Italia, a lato del torrente Ceronda, in prossimità del Ponte Castellamonte.

L’asta, in disuso, in stato di abbandono da anni ed in precarie condizioni, su richiesta dell’associazione al Commissario Straordinario della Città di Venaria Reale, Laura Ferraris , è stata ricondizionata e resa disponibile al suo uso originario. Il ripristino dell’intero sito è stato curato dalla Gesin, con la sapiente operosità del geometra Franco Matranga e del signor Salvatore Scimeca, che hanno materialmente eseguito i lavori di restauro.

Chiude il presidente Fappiano: "È per testimoniare la nostra attiva presenza sul territorio di Venaria Reale, città pedemontana, che annovera tra i propri figli tanti marinai, primo fra tutti il marinaio silurista Mario Cagnassone, a cui è intitolato il nostro Gruppo, medaglia al valore e caduto in guerra, che esporremo i nostri vessilli. Con i colori della bandiera navale e vessillo regionale, con tutto quanto essi rappresentano per noi tutti, vogliamo dare il benvenuto augurale a chi, entrando in Venaria, si possa sentire “a casa”. Confidiamo nella vostra sapiente opera di divulgazione per partecipare ai cittadini venariesi quanto, soprattutto per loro, abbiamo in animo di fare".