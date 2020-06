Ex Embraco, Nosiglia preoccupato: “Temo nuovi casi simili, bisogna cambiare la cultura del lavoro”

“Il caso dell’ex Embraco è emblematico di un modo di gestire l’economia basato sui soldi e il profitto secondo una logica che era quella di considerare i lavoratori come manovalanza necessaria, ma che conta solo perché produce ricchezza a chi se ne appropria”. Sono parole durissime quelle che l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, utilizza per tornare su quello che, in Piemonte, è forse il simbolo del diario e del dramma vissuto dal mondo del lavoro.

Dopo tante interlocuzioni e incontri, le proteste dei lavoratori dell’ex Embraco non si placano. Ogni promessa, di fatto, non ha poi trovato seguito. Un esempio su tutti? Il tavolo con il ministero, fortemente voluto da Nosiglia. L’arcivescovo, in occasione dell’imminente festa di San Giovanni, ha voluto riportare l’attenzione sui lavoratori piemontesi ancora fermi: “La dignità della persona che lavora, il suo essere considerato parte integrante e responsabile dell’impresa è messo sempre in secondo piano. Quello che conta sembra essere il capitale e la sua crescita, rispetto a ogni altro valore compreso quello umano di chi lavora e della sua famiglia”.

Da Nosiglia arriva quindi un appello a un cambiamento, magari proprio una volta lasciata alle spalle la crisi del Coronavirus: “Bisogna cambiare cultura, mentalità e sistema del modo del lavoro così come lo abbiamo conosciuto. Va promossa un’economia che metta al centro la persona, un’economia di comunione come voluto da Papa Francesco”. Il rischio, altrimenti, è che nei prossimi mesi possano esserci nuovi casi ex Embraco: “Quando la cassa integrazione terminerà, si produrranno gravi penalizzazioni per i lavoratori”.