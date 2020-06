Fiat Concept Centoventi nominata “Miglior Concept Car 2019” da Car Design News

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna dei Car Design Awards 2019, il concorso annuale indetto dal sito Car Design News e che ha visto trionfare Fiat Concept Centoventi nella categoria “Concept Car”. Secondo la giuria, composta da 18 direttori del design di altrettante case automobilistiche a livello mondiale, la rivoluzionaria vettura “si contraddistingue per l'innovativo concetto modulare e per l'eccezionale impiego di colori e materiali”.

Olivier Francois, President Fiat Brand Global, ha commentato: «Vincere questo premio mi rende estremamente orgoglioso e il parere di una giura internazionale di altissimo profilo sottolinea l'importanza del design nel progetto Centoventi. Questa è la vision di Fiat della mobilità elettrica e democratica nel prossimo futuro, una visione basata su oltre 120 anni di storia. La Fiat Concept Centoventi nasce come una “tela bianca” pronta per essere “dipinta” secondo i gusti e le esigenze del cliente: la Centoventi infatti è stata pensata per essere aggiornabile con la massima libertà e fantasia nei colori, nella configurazione degli interni, nella configurazione del tetto, nel sistema di infotainment e perfino nel range di autonomia garantito dalle batterie modulari, stravolgendo così uno dei paradigmi dell’auto. È proprio questo uno dei punti di forza del concept: non dover più attendere di acquistare una nuova auto, ma sapere che ogni giorno è quello giusto per “cambiarne” la configurazione. Centoventi così incarna il concetto "less is more" di Fiat che significa togliere tutto ciò che di ridondante e complesso c'è in un'auto, lasciandone poi la scelta alla fantasia e al desiderio del cliente. Centoventi è un’auto essenziale, e proprio questo suo essere estremamente personalizzabile, la rende assolutamente “cool”».

Presentata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019, la Fiat Concept Centoventi affronta quindi il tema della mobilità elettrica con un modello di business innovativo: infatti è essenziale e, allo stesso tempo, è completamente personalizzabile, in qualsiasi fase del suo ciclo di vita e in tutti i suoi dettagli. Sarà infatti prodotta in una sola livrea che, attraverso il programma “4U”, potrà essere personalizzata scegliendo tra 4 tettucci, 4 paraurti, 4 copriruota e 4 pellicole esterne. Internamente gli accessori sono intercambiabili e installabili con modalità "plug and play" - dal cluster alle tasche portaoggetti, dai sedili ai seggiolini per i bambini - direttamente dal cliente. Gli esterni sono wrappabili, i paraurti personalizzabili, e sono disponibili diversi tipi di tetto per indossare un vestito nuovo con il cambiare delle stagioni o secondo le proprie passioni. Inoltre, il range è anch'esso modulare: merito dell'innovativa architettura delle batterie che consente di variare l'autonomia, secondo esigenze specifiche, da 100 a 500 km, dimostrandosi perfetta tanto in città quanto per un weekend al mare o in montagna.

Conclude Klaus Busse, Head of FCA Design EMEA: «Il successo di Centoventi è il risultato della grande collaborazione tra i designer del Centro Stile Fiat e i nostri ingegneri nel realizzare la visione del CEO del marchio. Ricevere questo premio è un incredibile onore per tutto il team, specialmente perché viene assegnato da una giuria come quella di CDN, composta da capi del design di fama internazionale, esperti-professionisti che vivono nel presente ma che valutano attraverso l'occhio rivolto al futuro che essi stessi aiutano a costruire…».

Dal 1999 Car Design News (CDN) è la principale risorsa per i progettisti di automobili in tutto il mondo e fornisce informazioni, consigli e approfondimenti inestimabili a studenti e direttori di design: ogni anno il sito di Car Design News viene letto da oltre 500.000 utenti unici. L'autorevolezza del sito nasce dalla sua rete di scrittori e analisti del settore, molti dei quali contribuiscono alla realizzazione del raffinato libro annuale Car Design Review che raccoglie le tendenze del design e della mobilità, i commenti degli esperti e le previsioni per il futuro della comunità internazionale del design automobilistico. Tra l'altro, la nomina dei due vincitori del concorso, quali “Migliore vettura prodotta” e “Miglior concept car”, segna l’inizio della distribuzione di Car Design Review che viene inviato a 1.200 personalità del design automobilistico.