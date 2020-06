Riaperte le iscrizioni per i centri estivi di Crescentino

Sono riaperte le iscrizioni al Centro Estivo di Crescentino che sarà attivato dal 29 giugno al 31 luglio. Le adesioni dovranno essere inviate all’email protocollo@comune.crescentino.vc.it o consegnate direttamente a mano allo stesso Ufficio Protocollo entro le 13 di martedì 23 giugno.

La quota di partecipazione è fissata in duecento euro a partecipante per le cinque settimane. È facoltativo presentare la domanda per accedere al Bonus Centro Estivo sul sito INPS.

Sarà disponibile il servizio mensa a richiesta dell’utente, con un costo aggiuntivo rispetto alla quota versata per l’iscrizione.

Organizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Asilo Infantile di Crescentino nella fascia 3 - 6 anni, e con la “Cooperativa Donna Più” nella fascia 6 -14 anni, sarà aperto con orario dalle 8 alle 18, per un totale massimo di quarantaquattro bambini (eventualmente ampliabile in caso di maggiori domande). Sono stati messi a disposizione 24 posti per l’infanzia (3 - 6 anni), 20 posti per le elementari e le medie (6 - 14 anni).

Il centro estivo è organizzato nel rispetto delle linee guida specifiche e di sicurezza dettate dalla Regione Piemonte per la ripartenza di questo genere di attività ed ha posti limitati, per cui sono stati stabiliti alcuni criteri di priorità nella selezione delle domande di iscrizione per i residenti nel Comune di Crescentino, per i soggetti portatori di handicap e soggetti in carico al servizio socio-assistenziale, entrambi i genitori lavoratori o lavoratori in ambito sanitario.